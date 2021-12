Genova Smart Week, nella terza giornata focus su rigenerazioni urbane e Pnrr - Genova 24

Genova. Rigenerazione urbana, PNRR e valorizzazione digitale del patrimonio storico-culturale il focus della terza giornata della Genova Smart Week, aperta dall’assessore al bilancio Pietro Piciocchi e moderata da Sarah Zotti, vicepresidente di ANCE Genova. Nella prima parte riflettori puntati sul ruolo dei bonus edilizi e sugli incentivi in un momento in cui il quadro normativo è diventato confuso, a cui si aggiungono il rincaro dei prezzi e la difficoltà di reperire i materiali, generando sia tra gli addetti del settore che per i beneficiari finali significative ripercussioni e incertezze.

“Quale sia uno dei compiti degli architetti a questo tavolo è piuttosto chiaro – ha esordito il presidente dell’Ordine Architetti di Genova, Riccardo Miselli – prendiamo ad esempio il bonus facciate il cui scopo è preciso: intervenire sulla componente ‘visibile’ e in qualche misura ‘di valenza pubblica’ dell’edilizia ordinaria, nell’ottica di trasformare la crisi contingente in un’occasione di riqualificazione urbana. In questi frenetici mesi sono susseguiti dettagliati report di natura economica dal mondo delle imprese, autorevoli – ma ancora senza un effettivo riscontro su se e come questi interventi abbiano centrato il tema incidendo di fatto sullo spazio della città. Penso debba essere questo, nei prossimi mesi, il compito degli architetti: restituire gli esiti tangibili di questo processo, premiando quanto più possibile la progettualità e le buone pratiche, capisaldi del benessere diffuso e della futura domanda di qualità”.

La nuova ondata in arrivo di ristrutturazioni per portare l’efficienza e la sostenibilità del parco edilizio europeo in linea con gli obiettivi imposti per il 2030 e 2050 fa parte di una precisa strategia UE, la Renovation Wave strategy nel quadro del green deal europeo Ne ha parlato Mariangiola Fabbri, head of Research del Buildings performance institute europe (Bpie). “Il 97% degli edifici in Europa non è future-proof e il 10% della popolazione vive in una condizione di povertà energetica, oltre metà del parco edifici europeo risale a prima del 1985 e che entrassero in vigore gli standard vigenti, edifici che nel 2050 saranno ancora in uso, siamo davanti a una sfida non da poco”. L’obiettivo della neutralità climatica immobiliare entro il 2050 darà la spinta, le stime parlano di 53 milioni di edifici da rinnovare entro il 2030, l’approccio scelto è olistico e riguarda tutti gli aspetti, dalle forme di finanziamento, all’utilizzo di energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla lotta alla povertà energetica.

“Abbiamo un altissimo consumo del suolo ogni anno, il 70% degli edifici non sono antisismici e patrimoni edilizi degradati o inefficienti, l’80% delle città non rispetta i valori previsti dall’Oms – ha sottolineato Paolo Bonello, direttore commerciale di Iren Smart solutions, illustrando poi le aree di intervento e i vantaggi di questo contributo, evidenziandone anche le criticità. Iren Smart Solutions, che ha esordito 4 anni fa con la sfida complessa del progetto “Fratello Sole Onlus” per gli edifici storici, ha attualmente 550 riqualificazioni di condomìni in itinere. Il caso genovese di via Porro rappresenta una piccola smartcity di 5 edifici, in cui sono state messe a sistema tutte le soluzioni più moderne per l’efficientamento.

Francesco Santangelo, responsabile Relazioni e sviluppo iniziative di Eni Gas e Luce, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di lavorare sui condomìni, edifici complessi, ma anche la tipologia di edilizia più impattante sulla qualità di vita delle persone e dei quartieri. La soluzione CappottoMio – ha raccontato Santangelo nel 2019 ha visto l’avvio di 130 cantieri a fronte di 200 delibere condominiali, per 110 milioni di euro di lavori. Per fine 2021 si conta di arrivare a 1200 imprese partner coinvolte in 1250 cantieri e 1700 interventi acquisiti per un valore di 1,3 miliardi di euro.

“Antas Getec è una società giovane, nata nel 2006 – ha spiegato Paolo Gianola, direttore generale Antas-Getec- che utilizza un modello Esco, in cui l’investimento è a carico dell’azienda stessa e il margine di guadagno deriva dai risparmi energetici conseguiti. In Liguria gli impianti in gestione sono oltre 750, per un valore generale di 8 milioni, attraverso il quale Antas ha portato 11 milioni di investimenti”.

Non poteva mancare tra i player, l’esperienza di Duferco Energia, azienda notissima. Luca Masini, consigliere delegato ha raccontato che l’elemento strategico della società è la selezione del partenariato con professionisti e imprese, a cui affida diagnosi, computo, capitolato e asseverazione mentre il contratto viene stipulato con il condominio, acquistando a zero il credito di imposta e garantendo un anticipo al progettista per dare il via ai lavori. “Gli standard di selezione sono altissimi tanto è vero che la società lavora solo con otto realtà su oltre 5mila studi in Italia”.

Nel pomeriggio il discorso si è spostato sulle politiche e gli investimenti per la rinascita urbana inclusi nel PNRR, a partire dai due progetti genovesi Carruggi e I Forti, rispettivamente presentati da Paola Bordilli, assessore al Commercio e al Centro storico del Comune di Genova e da Barbara Grosso, assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova. In chiusura di giornata, si è parlato di rigenerazione e valorizzazione digitale del patrimonio storico-culturale con una sessione introdotta dall’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci. Tema portante la riqualificazione sostenibile e digitale del patrimonio in modo da creare dei gemell digitali multi uso che possano essere utilizzati sia per il monitoraggio e la gestione efficiente ma, soprattutto, per le nuove modalità di promozione e fruizione del pubblico. La sessione ha esaminato un gran numero di case history sia a Genova, sia in Italia.