Genova in zona gialla: multate sette persone senza mascherina. In 19 sprovvisti di green pass - Genova 24

Genova. Prime sanzioni per mancato uso delle mascherine all’aperto nel primo giorno di zona gialla a Genova, zona gialla scattata come in tutta la regione per lo sforamento del primo livello di allerta per quanto riguarda la diffusione del contago.

Nel capoluogo ligure, la polizia locale, ha elevato sette sanzioni per altrettante persone sorprese a camminare in luogo pubblico senza la mascherina, obbligatoria.

Diciannove invece le persone sanzionate perché trovate senza green pass all’interno di esercizio commerciali pubblici.