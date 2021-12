Genova Hogwarts Express, torna per l'Epifania la magia di Harry Potter sul trenino di Casella - Genova 24

Genova. Torna a Genova l’appuntamento più atteso da tutti i fan di Harry Potter. In programma per giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio, in occasione dell’Epifania, l’Hogwarts Express di Harry Potter: un vero e proprio viaggio avventura a bordo del trenino di Casella, all’insegna della magia e di panorami mozzafiato dell’entroterra ligure.

Infatti l’iniziativa, promossa dall’associazione Avventure Cittadine, prevede la partenza dalla stazione di Genova Manin con arrivo nel paese di Casella, in alta Valle Scrivia, e un percorso, lungo 24 chilometri, che si snoda tra le montagne e i boschi delle valli di Bisagno, Polcevera e Scrivia.

Si tratta di un’esperienza che attira l’attenzione di un gran numero di genovesi e turisti, tanto che gli organizzatori – in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, annunciano che tutte le date sono già soldout.

E spiegano: “Il trenino è particolare, storico, con esigenze tecniche ben precise, oltre ai numeri di viaggiatori limitati. Sappiamo che non possiamo accontentarvi tutti subito: ma preferiamo lavorare in totale sicurezza e fare più viaggi per accontentarvi avendo un pochino di pazienza”.

Per questo – aggiungono – per dare ad un più ampio pubblico la possibilità di vivere un’esperienza simile, sono in programma altre date che verranno pubblicate prossimamente.

L’iniziativa

La seconda edizione dell’Hogwarts Express di Harry Potter ha preso il via a maggio di quest’anno al fine di valorizzare la vocazione turistica della ferrovia Genova Casella, vissuta in questo caso, non solo come mezzo di trasporto pubblico, ma come attrattiva turistica.

Quest’iniziativa si inserisce in un quadro di continuo sviluppo dell’offerta della Genova-Casella con nuove stazioni e con il potenziamento dei servizi tecnologici a supporto dei viaggiatori.