Genova capitale europea del Natale ma nei vicoli sbarca la poltrona di Scrooge: "vietato sedersi" - Genova 24

Genova. Qualcuno potrebbe definirla la Christmas edition della torta di riso: un mix di trasandatezza, cattiva disposizione, situazionismo. Il tutto concentrato in un oggetto kitsch ai limiti dell’illegale: una poltrona in scala gigante, apparentemente non molto comoda, rivestita di un tartan da pochi centesimi al metro e incassata in un’armatura barocca di luci natalizie.

Siamo in piazza Soziglia, nel centro storico “di lusso”, qualche centinaio di metri in linea d’aria dall’acquario e da piazza De Ferrari.

Ma non è finita: siccome – in un mondo basato sui social – a qualcuno potrebbe venire la “malsana idea” di farsi scattare una foto seduto su questa sorta di alternativa psichedelica e decembrina alle “panchine giganti” sparse un po’ in tutta Italia, c’è chi ha pensato di circondare la poltrona luminosa con transenne del tutto simili a quelle dei cantieri Aster, di piazzare un cartello con tanto di loghi di Comune, municipio, Camera di Commercio e uno strano “divieto di Qrcode” (?) e un altro con scritto, a mano, “vietato sedersi”.

Eccola, la “poltrona di Scrooge”, il personaggio che odia il Natale nel famoso racconto di Charles Dickens. Ma potremmo chiamarla anche “poltrona del Maniman”. Perché “maniman qualcuno ci si faceva una foto” (sì, dovete leggere quest’ultima frase intonando mentalmente una cantilena molto genovese).

Non vogliamo chiederci chi l’abbia realizzata o ideata, siamo più curiosi di sapere chi ha deciso che doveva essere messa al centro di una fortino di transenne, come un moloch del “non saperci fare”.

Sicuramente chi lo ha deciso lo ha fatto per motivi di sicurezza: la poltrona potrebbe rompersi e ferire chi tentasse di sedercisi, o potrebbe comunque essere danneggiata.

Ma, se non è “a norma” e a “prova di selfie” (come tante altre installazioni sparse per la città) allora perché piazzarla in mezzo alla strada, con quelle modalità? Sembrerebbe quasi un affronto a quella Genova che si vanta di essere “european capital of Christmas”, come recentemente annunciato dal Comune.

Oppure, chissà, un tentativo di tornare con i piedi per terra. Di dire “Noi siamo così”, amici turisti. Un po’ antipatici, antiestetici, un po’ Scrooge e molto “maniman”. Ok, però qualcuno tolga quelle transenne. Fatelo per lo spirito del Natale.