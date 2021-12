Genova Calcio e Cairese: numeri e confronto delle miss Eccellenza 2021 - Genova 24

Cairese e Genova Calcio sono le regine del campionato di Eccellenza dell’anno 2021, considerando le squadre che hanno preso parte sia al al minitorneo di aprile/giugno sia alla ripresa di settembre.

Arrivati a Natale, la squadra di mister Giuseppe Maisano e quella di Diego Alessi sono rispettivamente prima e seconda in classifica. Stessa differenza reti (+ 12), che la Cairese ha ottenuto con un attacco più prolifico (28 centri e 16 reti incassate) e che la Genova Calcio ha raggiunto con una difesa più ermetica rispetto ai rivali (24 goal realizzati e 12 subiti). Otto successi, quattro pareggi e una sconfitta per i biancorossi, stesso numero di hurrà, due “x”, e tre k.o. per i gialloblù.

Le due società hanno continuato a far registrare risultati importanti seguendo due strade diverse. La Genova Calcio ha confermato Beppe Maisano, mettendogli a disposizione una rosa migliorata rispetto all’anno precedente. La Cairese, invece, ha deciso di scommettere sul proprio ormai “ex bomber” Diego Alessi affidandogli un po’ a sorpresa la panchina. Una rivoluzione anche nel modo di impostare la squadra. Solida e folta a centrocampo con Mario Benzi – che ha spesso schierato un 4-3-1-2 -, più attenta allo sfruttamento dell’ampiezza del campo con Alessi, che ha virato su un più liquido 3-4-3. La continuità è data da un’ossatura ormai storica.

Fondamentali in entrambe le squadre i “nuovi bomber”. Nella Genova Calcio, Andrea Parodi vale da solo più del 50% dei goal della squadra grazie alle sue 13 marcature. Si tratta del colpo del mercato estivo. Parodi, dopo le giovanili del Genoa, ha giocato con Santarcangelo, Pavia, Sorrento, Valenzana, San Sepolcro, Vado, Chions, Sestri Levante. Mattia Poggi c’era già lo scorso anno, vero, ma è letteralmente esploso sotto la gestione Alessi. Il classe 2001 scuola Grifone è, con otto centri stagionali, il re dei cannonieri della Cairese. Uno score da bomber di razza se si tiene conto che nelle ultime settimane l’attaccante non è potuto scendere in campo a causa di un infortunio. Con un Saviozzi (3 centri) in crescita ma ancora lontano dai numeri dei tempi migliori e con Piacentini (2 goal) spesso ai box, è stato fondamentale anche l’apporto del trequartista Pastorino, che ha inserito sei volte il suo nome nel tabellino marcatori.

Numeri e risultati importanti che vanno ad aggiungersi all’ottimo campionato disputato tra aprile e giugno. La Cairese, guidata da mister Mario Benzi, e la Genova Calcio erano capitate anche allora nel medesimo gruppo, superato senza troppi affanni. La Cairese aveva fatto fuori nelle fasi successive Rivasamba e Finale. La Genova Calcio aveva eliminato una super big come la Fezzanese. Le due squadre erano state sopraffatte soltanto dal Ligorna, corazzata monstre per la categoria, che ha battuto la Genova Calcio in semifinale e la Cairese in finale.

Insomma, un 2021 da ricordare non solo per l’eccezionalità del primo anno – e si spera ultimo – interamente all’insegna della pandemia. Due società robuste, con alle spalle settori giovanili importanti, che daranno l’assalto alla Serie D sfidando anche le grandi del girone “b”: Angelo Baiardo, Fezzanese e Rapallo Rivarolese avevano abbastanza deluso tra aprile e giugno mentre adesso non sembra affatto in discussione la loro qualificazione alla poule promozione.