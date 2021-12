Genoa, Wander conferma Shevchenko e annuncia rivoluzione a gennaio - Genova 24

Genova. Il Genoa è in una situazione davvero difficile: la sconfitta contro la Sampdoria è una mazzata emotiva notevole in una squadra già mentalmente fragile e con una situazione di classifica che fa paura. L’unica consolazione per una serata andata male sotto tanti punti di vista è il ritorno di Mattia Destro. È bastata la sua rete per cambiare volto alla squadra almeno da punto di vista caratteriale. Nell’ultimo quarto d’ora il Genoa ha fatto la partita che avrebbe dovuto condurre sin dall’inizio. Tuttavia le carenze tecniche di alcuni giocatori metterebbero in crisi anche le squadre più attrezzate. Hernani ed Ekuban hanno fallito ancora una volta e la Gradinata Nord stavolta non ha avuto pietà.

Intanto Josh Wander conferma Shevchenko e a Dazn annuncia che a gennaio ci sarà una rivoluzione. “Sono parole importanti – dice Shevchenko – soprattutto per i tifosi”. Quest’aria di smobilitazione però rischia di deresponsabilizzare chi forse è già certo che non sarà riconfermato, anche se Shevchenko smentisce: “Io non ho mai parlato del mercato e ho fiducia nei giocatori, oggi c’è stata una buona reazione alla fine. Noi dobbiamo crederci e lavorare tanto”.

Intanto il mister sottolinea che il ritorno di Criscito e Destro si sia visto in campo: “È Importante che crescano di condizione loro, ma anche tutti gli altri”. Quello che è certo per l’ucraino è che chi è subentrato abbia dato di più rispetto ai partenti. Sheva non nasconde la delusione: “Soprattutto per il risultato e anche per certi episodi che sono a nostro sfavore. Non sto ad analizzare la partita, ma non ci sono state tante occasioni, ma il fatto di avere concesso subito il gol ha reso la nostra partita più difficile. La squadra doveva avere più coraggio”. L’obiettivo, ribadisce l’allenatore rossoblù, è restare in serie A, “Dobbiamo cercare di reagire”.