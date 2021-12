Genoa sterile e Sampdoria male in difesa, verso un derby della paura? - Genova 24

Genova. Il derby numero 77 in serie A arriva in uno dei momenti peggiori delle due squadre. Per motivi diversi: Sampdoria alle prese con una situazione societaria mai così difficile, Genoa con grossi problemi tra infortuni e una rosa non all’altezza. I due allenatori hanno però parlato guardando avanti: Shevchenko ha parlato di coraggio e di una posizione di classifica da cui il Genoa può tirarsi fuori, D’Aversa ha spiegato come questa partita può riaccendere la luce per la Sampdoria. Nonostante le dichiarazioni degli allenatori potrebbe essere un derby di paura quello giocato dai ventidue che andranno in campo.

I precedenti vedono 18 successi rossoblù contro i 29 blucerchiati, stessa cifra per i pareggi.

Il Grifone ha vinto solo uno degli ultimi dieci derby in serie A. Il successo è arrivato negli ultimi tre match, insieme a due pareggi. L’ultimo successo da squadra in casa è stato quello di Boselli nel maggio 2011. Addirittura l’ultimo derby vinto in rimonta risale all’aprile 1995: Platt per i blucerchiati aprì le danze, poi ribaltarono la situazione Van’t Schip e Skuhravy.

La Sampdoria ha segnato in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Genoa e se si guarda solo alle partite in cui i rossoblù erano in casa, i blucerchiati hanno trovato il gol in tutti e gli ultimi 10 incontri, un record.

Per gli amanti dei pronostici il punteggio più frequente in Serie A tra Genoa e Sampdoria è il pareggio per 1-1, esito di 14 precedenti, inclusi i due derby del campionato 2020/21.

Eppure il Genoa ha segnato solo due gol nelle ultime sei partite di campionato, mentre la Sampdoria nelle ultime cinque trasferte ha subito per quattro volte ben tre reti. Un incrocio di situazioni che rende ancora più difficile capire come potrebbe andare questo derby.

E se si può pensare che il punto debole della Sampdoria sia la difesa, c’è un altro aspetto da tenere conto: gli attaccanti blucerchiati hanno segnato solo sei reti in questo campionato, un record negativo di tutta la serie A.

Il Genoa, dal canto suo, non sorride: nelle quattro partite con Shevchenko in panchina il Genoa ha effettuato appena sei tiri nello specchio e appena 19 in totale; nelle quattro partite precedenti aveva totalizzato17 tiri nello specchio e 57 totali. Caleb Ekuban è l’attaccante che ha disputato più minuti in questa Serie A (692) senza mai segnare un gol o fornire un assist.

Chi potrebbe allora sbloccare il risultato? Sicuramente il Genoa dovrà guardarsi da Candreva: tramite gol o assist, ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi sei gol della Sampdoria in campionato e più in generale ha messo lo zampino in 10 dei 22 gol segnati dalla squadra blucerchiata in questa Serie A (sei gol e quattro assist, il 45%).

La Sampdoria dovrà cercare di non provocare calci di rigore, visto che nei rossoblù torna Criscito, già autore di cinque reti dal dischetto in questo campionato.

Ultima curiosità: non si tratta del primo derby di venerdì: il primo novembre 1957 si giocò il recupero per impraticabilità del campo il 20 ottobre.