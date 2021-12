Genoa, Sirigu è il migliore per distacco nonostante il goal da corner, zero tiri in novanta minuti - Genova 24

Una squadra “aggiustata” sul finire del mercato. Un campionato iniziato male seppur il calendario mettesse sul piatto match alla portata. Una serie infernale di infortuni. Un filotto di partite contro le grandi. Quattro fatti in ordine cronologico che spiegano la situazione disastrosa del Genoa in classifica.

La partita di oggi è sembrata un allenamento per una Juventus distante anni luce da quella degli scudetti di fila. Il Genoa di questa sera è però davvero stato “poca cosa” per provare perlomeno a impensierire una Vecchia Signora che quest’anno ha raramente indossato gli abiti dei bei tempi andati.

La Juventus è andata a segno dopo pochi minuti con un goal direttamente da corner di Cuadrado. Parabola spettacolare, colpe del portiere? Se ne può parlare. Il fatto che un portiere che prende goal da corner, per quanto bella la conclusione, sia per distacco il migliore in campo dei suoi testimonia la pochezza della prestazione messa in campo oggi dai rossoblù. E il fatto che difficilmente ci si sarebbe potuti aspettare tanto di più è ancor di più sintomo di una squadra davvero ai minimi termini.

Il Genoa non ha mai tirato. Ma non in porta, in generale. L’unica nota offensiva registrata è stato un calcio d’angolo. Senza un Sirigu in serata di grazia, il passivo sarebbe stato nettamente più pesante.

Il Grifone non ha nemmeno provato ad approfittare della forma del suo estremo difensore, visto che nonostante tutto è rimasto in partita fino al goal di Dybala all’ottantesimo. Ora arriva il derby: se sarà del rilancio lo dirà il campo. La speranza è che la macchina del mercato sia già in moto.