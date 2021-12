Genoa, Shevchenko sentenzia: "Quando si verificano delle difficoltà la squadra si perde, dobbiamo reagire" - Genova 24

Roma. Dopo il barlume di gioia riscontrato in settimana grazie dalla prima affermazione dell’era Shevchenko arrivata in Coppa Italia ai danni della Salernitana, tornano i vecchi incubi. I fantasmi sembrerebbero essersi nuovamente impossessati di una squadra che, nonostante il ritorno di alcuni leader, vede ormai nel mercato di gennaio l’unica speranza di salvezza per una stagione al momento estremamente deludente.

In realtà, la classifica racconta una situazione decisamente meno complicata: al Genoa sarebbe sufficiente infatti una vittoria contemporaneamente ad una sconfitta dello Spezia per riuscire a superare gli aquilotti, qualcosa che al momento però, soprattutto considerando gli ultimi risultati, sembrerebbe quasi utopistico. Il ritorno di Criscito e Destro non è infatti riuscito a far svoltare il Grifone che, complice un calendario proibitivo, continua a giocare nel ricordo della prima e al momento ultima affermazione stagionale, quella arrivata il 12 settembre contro il Cagliari. 3 mesi senza esultare in Serie A dunque per i tifosi rossoblù, un’eternità intervallata come riportato in precedenza soltanto dalla rete di Ekuban che ha regalato al Genoa gli ottavi di Coppa Italia (sfida in programma giovedì 13 gennaio a San Siro).

Nel frattempo Shevchenko, protagonista di un avvio da incubo con 6 sconfitte in 8 apparizioni ufficiali, nel post partita ha così commentato il momento dei suoi: “È stata una partita interpretata bene da noi, abbiamo preso il primo gol a causa di un errore. La squadra è riuscita a far circolare bene il pallone, è mancata soltanto la finalizzazione. In futuro sicuramente vorremmo giocare e costruire di più”.

In seguito il tecnico ucraino ha criticato l’arrendevolezza mostrata dai rossoblù dopo essere andati in difficoltà, un qualcosa di sgradito da non ripetere soprattutto in vista dell’ultima sfida del girone d’andata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Giocheremo in casa contro un avversario fortissimo, dovremo cercare di reagire conquistando dei punti.”

È terminato in questa maniera l’intervento di Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa pronto a dare il tutto per tutto per tentare di chiudere con il sorriso una prima parte di stagione davvero da incubo per il mondo rossoblù.