Genoa-Salernitana in diretta testuale, due miracoli di Semper - Genova 24

Genova.

38′ Due miracoli di Semper su Djuric in rapida successione: prima disinnesca il colpo di testa e subito dopo la ribattuta

38′ Discesa di Kastanos, che tenta il tiro, Semper c’è e respinge, la difesa spazza via

36′ Primo tiro in porta della Salernitana, Gagliolo ci prova col piatto dopo un corner, palla che sembra più un passaggio per Semper

32′ Ammonito Vasquez, intervento in ritardo

29′ Genoa padrone della partita, ma il risultato non si sblocca

21′ Ammonito Galdames per fallo su Schiavone

21′ Destro! Ci prova di testa dopo essersi liberato in modo furbo dell’avversario, ma Fiorillo respinge

11′ Ammonito Schiavone, trattenuta a centrocampo su Portanova

8′ Ancora Genoa, stavolta dopo un bel lavoro di Cambiaso è Portanova a provarci dal cuore dell’area, palla ancora in angolo

7′ Azione corale dei rossoblù chiusa in corner dalla Salernitana su conclusione di Sabelli deviata da Jaroszynski

4′ Hernani prova la soluzione dalla distanza, rasoterra senza troppe pretese che termina fuori

1′ Partiti. Palla al Genoa

Turnover ma con Destro titolare. Shevchenko rischia il bomber recuperato dal primo minuto per affrontare la Salernitana in questi sedicesimi di finale di Coppa Italia con l’obiettivo di vincere. In campo si rivede Galdames dal primo minuto. Portanova titolare dopo gli scampoli di partita positivi delle scorse partite.

Genoa-Salernitana 0-0

Reti:

Genoa: Semper; Biraschi, Bani, Vasquez; Sabelli, Galdames, Hernani, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro.

A disposizione: Andrenacci, Sirigu, Vanheusden, Criscito, Masiello, Cassata, Melegoni, Behrami, Ghiglione, Pandev, Kallon, Touré.

Allenatore: Shevchenko

Salernitana: Fiorillo, Delli Carri, Bogdan, Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Djuric, Vergani

A disposizione: Belec, Guerrieri, Gondo, Coulibaly, Ranieri, Obi, Gyomber, Simy, Kalombo, Cannavale, Motoc, Russo.

Allenatore: Colantuono

Arbitro: Serra

Ammoniti: Galdames, Vasquez (G); Schiavone (S)

Spettatori: