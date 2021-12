Genoa, ora arriva il mercato. Per Shevchenko lo 0-0 con l'Atalanta sarà fondamentale per la svolta - Genova 24

Genova. Il Genoa che si ritroverà il 6 gennaio a Sassuolo sarà probabilmente già diverso, visto che il mercato si apre il 3. Occorrerà vedere chi arriverà e come si ambienterà nella squadra. Quello appena concluso è uno dei mini-cicli negativi in cui era difficile fare peggio: una sola vittoria in campionato, a Cagliari e dieci sconfitte. Shevchenko, subentrato a un Ballardini che, col senno di poi, non aveva certo colpe, non ha avuto un calendario facile, ma potrà ripartire dagli aspetti positivi emersi con il pareggio contro l’Atalanta. Uno 0-0 che può confortare, soprattutto dando un po’ di coraggio ai giocatori, che in queste partite spesso sbagliavano la misura di passaggi anche non difficili. Lo dice anche Shevchenko nel port partita: “Pr noi è la partita della svolta, fondamentale. Un punto che ci dà grande speranza dal punto di vista mentale, la squadra ha dato tutto in campo. La salvezza è la nostra Champions League”.

L’Atalanta non era certo nel suo miglior momento di forma e l’infortunio di Zapata ha agevolato ulteriormente i rossoblù, ma per guardare il bicchiere mezzo pieno si può sottolineare la pulita prestazione di Bani in mezzo alla difesa, l’intensità di Portanova, un supporto importante in un centrocampo che sin da inizio campionato è sempre stato sin troppo compassato.

“Abbiamo preparato bene questa partita – dice Sheva – in certe situazioni dovevamo mettere pressione, salire tanto, gli attaccanti hanno lavorato parecchio, i centrocampisti hanno corso e giocato con sacrificio”

Anche Sirigu ha dato un supporto importante, secondo l’allenatore rossoblù: “Lui è regista anche della difesa, ha aiutato i ragazzi a giocare bene”.

L’uscita prematura di Criscito preoccupa, ma questa volta c’è tempo per recuperare al meglio e il mister rassicura: “Credo e spero non sia niente di grave”.

Le immagini di Genoa-Atalanta

Quello che la dirigenza dovrà portare a Shevchenko è qualità sulle fasce: Cambiaso e Ghiglione, per citare chi ha giocato oggi, si impegnano, ma non hanno quel guizzo per saltare l’uomo o creare superiorità. In attacco serve più peso e decisione, oltre che qualcuno che dia profondità alla squadra. Ekuban sta migliorando, ma per salvare la squadra non basta. L’ucraino non dimentica mai i tifosi: “Abbiamo sentito i cori, questo ci ha aiutato tanto a mantenere concentrazione e a stare vivi e compatti in campo”. Per la salvezza ci sarà bisogno anche di loro.