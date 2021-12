Genoa-Milan in diretta testuale. Terza rete dei rossoneri, ancora Messias - Genova 24

Genova.

88′ Vasquez salva su Hernandez in area, togliendogli la palla dai piedi e mettendo in corner.

79′ Maignan ancora strepitoso: con un colpo di reni nega a Portanova la rete della bandiera. Il giovane lo aveva visto fuori dai pali e aveva provato il tiro dalla grande distanza.

77′ Nel Genoa fuori Masiello e Rovella per Bani e Portanova

76′ Nel Milan dentro Saelemaekers per Tonali e Bakayoko per Diaz

73′ Ammonito Rovella, ferma la ripartenza di Hernandez

67′ Ammonito Masiello per gioco falloso su Messias dopo una palla persa da Cambiaso

62′ Fuori Bianchi e Badelj, dentro Pandev e Galdames

61′ Terzo gol del Milan. Messias insacca dalla sinistra sul secondo palo, trovando un colpo da biliardo dopo il servizio di Diaz dalla zona centrale. Masiello, che era sulla linea di porta, ha battezzato la palla fuori e non è intervenuto.

60′ Cambio nel Milan: fuori Ibrahimovic, dentro Pellegri

56′ Erroraccio di Masiello che, pressato, fa un assist a Krunic, ma il centrocampista non sfrutta l’occasione e il rasoterra finisce ampiamente fuori.

48′ Miracolo di Maignan su un colpo di testa di Hernani. Il neoentrato aveva girato benissimo una punizione di Rovella, ma il portiere rossonero compie un volo incredibile

47′ Occasione Milan! Cross di Florenzi. Ibrahimovic in area ciprova di controbalzo, ma sbaglia la potenza del pallone che diventa facile preda di Sirigu

46′ Palla al Milan. Fuori Sturaro per Hernani nel Genoa, mentre nel Milan entra Florenzi per Gabbia.

Finito il primo tempo. La rete subita nel finale taglia un po’ le gambe in vista della ripresa a un Genoa che ha subito la prima rete su palla inattiva e che ha cercato di tenere nei primi 45 minuti. Grandissime le difficoltà in attacco, soprattutto da parte di Ekuban, che non sembra in grado di tenere su un pallone.

45′ + 2 Raddoppio di Messias, colpo di testa beffardo a superare Sirigu sul secondo palo

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

42′ Ripatenza del Milan dopo un errore in area di rigore di Ekuban, che sbaglia la misura del passaggio per un compagno. Ibrahimovic lancia Diaz in velocità. Il tiro dal limite finisce di un niente alto sopra il legno della porta difesa da Sirigu

38′ Azione sulla destra del Milan, palla centrale per Messias che prova il tiro: Sirigu blocca

36′ Penetrazione centrale palla al piede di Diaz, che resiste alla carica di Badelj ed entra in area ma si allunga il pallone. Sirigu è lesto a uscire basso per agguantare la sfera, protetto da Masiello

32′ Ammonito Gabbia per fallo su Bianchi

27′ Rovella ha spazio e ci prova dalla distanza: tiro teso che finisce non mi molto sopra la traversa

26′ Corner di Rovella, colpo di testa di Ekuban facile preda di Maignan

17′ Errore di gestione della palla da parte del Genoa a livello difensivo su pressione del Milan. Ne approfitta ancora Ibrahimovic che ci prova, ma il tiro è deviato in angolo da Vanheusden.

11′ Ancora Ibrahimovic ci prova col destro in area di rigore, palla fuori

10′ Gol del Milan. Ibrahimovic su punizione non sbaglia: Sirigu sorpreso, sembra non aver visto partire il pallone. Palla a fil di palo.

9′ Calcio piazzato da posizione centrale oltre la lunetta per il Milan, Ibrahimovic sul pallone.

5′ Infortunio per Kjaer, costretto a uscire in barella dopo un intervento in scivolata. Lo sostituisce Gabbia.

2′ Cambiaso! Dopo una percussione centrale di Ekuban la palla viene respinta dalla difesa rossonera, con il pallone che arriva al giovane rossoblù. Il numero 50 spara alto da ottima posizione in area di rigore

1′ Partiti. Palla al Genoa.

Nella Nord solo uno striscione: Claudio, in ricordo di Claudio Spagnolo, ucciso da un tifoso milanista

Ekuban e Bianchi la coppia d’attacco, in difesa si vede Vanheusden dal primo minuto. C’è anche Ghiglione tra i titolari. Ecco il Genoa che sta per affrontare il Milan. Nei rossoneri torna Tomori. Ibrahimovic è il vertice offensivo. Spazio anche per Messias, alla prima da titolare dopo l’exploit in Champions.

Genoa-Milan 0-3

Reti: 10′ Ibrahimovic; 45+2 Messias; 61′ Messias

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Masiello (77′ Bani), Vasquez; Ghiglione, Rovella (77′ Portanova), Badelj (62′ Galdames), Sturaro (46′ Hernani), Cambiaso; Ekuban, Bianchi (62′ Pandev)

A disposizione: Semper, Marchetti, Sabelli, Behrami, Biraschi, Buksa, Touré.

Allenatore: Shevchenko

Milan: Maignan; Kalulu, Kjaer (5′ Gabbia; 46′ Florenzi), Tomori, Theo Hernandez; Tonali (76′ Saelemaekers), Kessié; Messias, Brahim Diaz (76′ Bakayoko), Krunic; Ibrahimovic (60′ Pellegri).

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo, Conti, Leao, Maldini.

Allenatore: Pioli

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Masiello, Rovella (G); Gabbia (M)

Spettatori: