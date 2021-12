Genoa, il nuovo general manager del club è il tedesco Johannes Spors, uomo di fiducia di Rangnick - Genova 24

Il Genoa ha annunciato sui propri canali ufficiali che Johannes Spors sarà il nuovo general manager, football del club. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga per l’Hoffenheim, il RB Lipsia e l’Amburgo, prima di diventare nel 2020 direttore tecnico del Vitesse.

Scartabellando negli annuari del calcio teutonico non si troverà il nome di Spors. Il percorso del dirigente tedesco è stato da “studioso del calcio” visto che ha iniziato nelle fila dell’Hoffenheim come match analyst, ruolo che ha svolto per cinque anni. Non soltanto video e statistiche, ma anche un occhio attento nell’individuare potenziali campioni. Sotto la sua direzione del reparto scouting, l’Hoffenheim ha “fatto suo” un giocatore del calibro di Roberto Firmino.

La bontà del lavoro svolto da Spors ha fatto sì che Ralf Rangnick, attuale allenatore del Manchester United, lo volesse con sé nel Lipsia, dove si è occupato nuovamente del reparto scouting. Poi, l’esperienza nei Paesi Bassi come direttore del Vitesse. Appena firmato il contratto, subito un piccolo ma significativo record: è diventato il più giovane direttore sportivo (38 anni) della storia dell’Eredivisie.

La proprietà americana continua dunque la creazione di un mix tecnico e dirigenziale che vede al suo interno tifosi rossoblù come il presidente Zangrillo, grandi conoscitori del calcio italiano visto con gli occhi da mister, si veda la presenza di Tassotti, ed elementi di respiro internazionale: Shevchenko ha fatto ottime cose con la nazionale ucraina e Spors porterà il suo bagaglio di esperienza tra Germania e Paesi Bassi.