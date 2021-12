Genoa, ecco il primo colpo per mister Shevchenko: è lo svizzero Silvan Hefti - Genova 24

Genova. È il terzino destro svizzero Silvan Hefti il primo colpo della nuova proprietà del Genoa.

Il general manager Spors ha infatti chiuso per l’arrivo del difensore titolare dello Young Boys sia in campionato che in Champions League. La cifra dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro.

Hefti può giocare sia terzino destro nella difesa a 4 che esterno di centrocampo a 5, ma l’idea di mister Shevchenko è quella di disegnare il Genoa con il 4-3-3 ed Hefti sarà il titolare a destra.

Lo svizzero, che vanta anche alcune presenze in nazionale, tra la scorsa e l’attuale stagione ha già accumulato ben 72 partite, con 5 assist e 2 gol. In molti lo hanno accostato, per caratteristiche tecniche e provenienza, all’ex laziale e juventino Stephan Lichtsteiner.