Genoa: Criscito positivo al Covid - Genova 24

Genova. L’annuncio lo ha dato lo stesso Mimmo Criscito sul proprio account Instagram: il capitano del Genoa è di nuovo positivo al Covid

In una storia sul social network il giocatore si lamenta: “Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare anche me, maledetto Covid… dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me”.

Criscito aveva già diffuso la notizia di essere in quarantena, vista la positività della moglie Pamela, che ha dato alla luce la terza figlia il giorno di Santo Stefano.

Il giocatore rossoblù era tornato a disposizione di Shevchenko da un paio di settimane, dopo un infortunio. Ora una nuova tegola.

La storia Instagram con cui Criscito annuncia di essere positivo

Il campionato riprende il 6 gennaio. Criscito ha un piccolo margine di tempo in più, dunque, per negativizzarsi, considerato che la guarigione nei vaccinati in buona salute è di norma più rapida. Non potrà ovviamente allenarsi con la squadra fino a che non sarà negativo, ma la sua presenza nella trasferta di Sassuolo è comunque molto a rischio.