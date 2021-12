Genoa-Atalanta in diretta testuale: Destro manca l'occasione del vantaggio - Genova 24

Genova.

67′ Problemi fisici per Criscito: entra Ghiglione. Cambiaso va a giocare a sinistra

65′ Gasperini inserisce Pasalic per Miranchuk e Ilicic per Malinovskyi

58′ Destro manca l’esterno al volo a superare Sportiello, grande occasione sfumata su lancio di Badelj

51′ Malinovskyi pescato in area: colpo di testa ampiamente fuori

Le immagini di Genoa-Atalanta

49′ Koopmeiners prova il tiro rasoterra dalla distanza, Sirigu, sorpreso dal rimbalzo, respinge male, ma Muriel e compagni, piazzati in area di rigore, non riescono a intervenire per ribadire a rete

46′ Cambio nell’Atalanta: dentro De Roon per Freuler.

Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa e Atalanta. Partita ostica, ma il Genoa sta reggendo per ora, anche se in attacco fa sempre molta fatica. Nessuna vera occasione da rete per i rossoblù.

45′ Due minuti di recuopero

44′ Problemi muscolari per Zapata, entra Muriel senza riscaldamento

40′ Ammonito Badelj, che si spend il fallo per evitare una ripartenza dell’Atalanta dopo aver perso palla non sfruttando un corner dei compagni

25′ Sugli sviluppi del calcio piazzato Ekuban tenta il tiro, fuori, prendendosi i rimbrotti di Badelj, meglio piazzato per la conclusione

23′ Ammonito Freuler per fallo su Ekuban

21′ Gran salvataggio di Bani, che impedisce all’Atalanta di battere a rete nell’area piccola

19′ Ammonito Sturaro, intervento deciso su Malinovskyi. Era diffidato

13′ Ancora Zapata, spalle alla porta, si gira, ma stavolta la conclusione è alta

6′ Girata improvvisa di Zapata potente in area di rigore, Sirigu è pronto e devia in angolo coi pugni. L’Atalanta batte due corner, ma nessun pericolo per il Genoa

5′ Palla che resta in area di rigore del Genoa qualche secondo di troppo, Criscito sbroglia prima che l’Atalanta diventi pericolosa

1′ Partiti. Palla al Genoa

Shevchenko sceglie Ekuban per affiancare Destro dal primo minuto in attacco. In camppo anche Bani e Biraschi, oltre a Vasquez, per il reparto difensivo. Nuova chance anche per Portanova, partente negli 11 titolari. Nell’Atalanta a sorpresa gioca Sportiello in porta.

Genoa-Atalanta 0-0

Reti:

Genoa: Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez, Cambiaso, Sturaro, Badelj, Portanova, Criscito (67′ Ghiglione), Ekuban, Destro.

A disposizione: Semper, Andrenacci, Sabelli, Masiello, Melegoni, Pandev, Bianchi, Hernani, Serpe, Touré, Galdames.

Allenatore: Shevchenko

Atalanta: Sportiello, Palomino, Demiral, Djimsiti, Zappacosta, Freuler (46′ De Roon), Koopmeiners, Hateboer, Miranchuk (65′ Pasalic), Malinovskyi (65′ Ilicic), Zapata (45′ Muriel).

A disposizione: Musso, Rossi, Pezzella, De Roon, Pessina, Scalvini, Lovato, Piccoli.

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Valeri di Roma 2

Ammoniti: Sturaro, Badelj (G); Freuler (A)

Spettatori: