Gelo e neve anche in città: 8 dicembre a rischio allerta meteo per Genova e la Liguria - Genova 24

Genova. Freddo e neve in arrivo sulla nostra regione, con termometro in picchiata e fiocchi di neve che potrebbero fare capolino anche a bassa quota, forse addirittura a due passi dal mare per una giornata a forte rischio allerta meteo.

Questo il quadro che si sta componendo in queste ore per mercoledì 8 dicembre, quando una perturbazione di origine atlantica, sostenuta dai venti gelidi provenienti dall’artico, invaderà il cielo di Genova e della Liguria, portando un sonoro anticipo di inverno a colorare di bianco il giorno dell’Immacolata.

I modelli previsionali, infatti, sembrano concordare su l’arrivo di un nuovo fronte perturbativo in formazione in queste ore sul medio Atlantico, generato da una robusta formazione ciclonica in rapido movimento verso la Gran Bretagna. Incastonato tra continente e regione artica, il ciclone raccoglierà il freddo nordico lanciandolo a sud, dove si mescolerà con estese formazioni nuvolose cariche di pioggia, “apparecchiando” per l’imbiancata.

Elaborazione ICON mercoledì 8 dicembre ore 10 - Windy

Sulla regione potrebbe quindi verificarsi il fenomeno della ‘tramontana scura’, dove la massa d’aria fredda sfonderà sul Mar Ligure trovando un mare ancora tutto sommato carico di temperature sopra la media stagionale: il solito differenziale termico dovrebbe quindi generare precipitazioni intense che saranno facilmente nevose sulle alture ma che potenzialmente potrebbero arrivare anche ad imbiancare Genova e la costa.

Come al solito il dove, il come e il quando dipenderà dagli equilibri che prenderanno i venti: il consueto Libeccio, incanalato nel Mediterraneo attraverso il ‘portale francese’, potrebbe tenere a bada il travaso di aria fredda dal settore alpino, fermando la tramontana sulle vallate e lasciando a valle solo la pioggia. Oppure potrebbe cederle il posto, aprendo la strada ad una rapida incursione nevosa anche sul mare, o poco distante. Non sono esclusi fenomeni particolari come trombe d’aria, probabilmente però a largo della costa.

Elaborazione ICON mercoledì 8 dicembre ore 10 - Wind

A prescindere dall’esito di questo scontro titanico, mercoledì sarà una giornata molti intensa dal punto di vista meteo, con la certezza di precipitazioni a carattere anche inteso soprattutto sul settore di centro levante della nostra regione. Ed è per questo che il rischio più concreto è quello di una allerta meteo che potrebbe coinvolgere fin dal mattino tutta la Liguria, per concentrarsi da mezzogiorno in poi sul centro e sul levante.