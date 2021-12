Gare notturne e incidenti, i residenti di via dei Ciclamini in rivolta: "Servono posti di blocco" - Genova 24

Genova. Macchine che si sorpassano in curva, moto che sfrecciano ai 100 allora con staccate in curva da gran premio. Il tutto però sotto sulle strade pubbliche tra i palazzi che di notte, soprattutto nel fine settimana si trasformano in veri e propri circuiti per gare clandestine.

Questo è quello che denunciano i cittadini di Quarto alta, precisamente in via dei ciclamini: “L’alta velocità è un problema che affligge le strade del nostro Quartiere che si prestano per conformazione, a motociclisti ed autisti poco disciplinati e che spingono con facilità sull’acceleratore – ci raccontano – di giorno, ma soprattutto di notte, quando avvengono dei veri e propri raduni, soprattutto nei giorni festivi”.

E non si contano gli incidenti, per fortuna ad oggi non gravi, e che non vengono segnalati ma che lasciano le tracce: “Ogni lunedì contiamo nuove parti di ringhiere rotte e tracce di qualche curva andata male – ci spiegano – senza dimenticare che le compagnie lasciano spesso un tappeto di spazzature sui piazzali”.

Ma la misura è colma, e la pazienza finita: ” Abbiamo deciso di fare gruppo e vederci per fare pressing sul municipio affinché ci dia una mano nel stimolare maggiori controlli e posti di blocco nelle ore serali, rifare ed implementare segnaletiche per limiti di velocità, strisce pedonali ma non solo – ampliare e rifare marciapiede, oggi molto dissestati e poco accessibili con passeggini o carrozzine disabili, trovare soluzioni anche adottando strumenti di dissuasione e controllo in co partecipazione con condomini più impattati”.

Nei prossimi giorni, quindi, sarà organizzata un’assemblea pubblica dove fare gruppo, contarsi e chiedere a gran voce un’intervento delle istituzioni.