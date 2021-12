Gambino (Fdi) e la richiesta ad Amt: "Più bus studenti per trasportare tutti quelli senza green pass" - Genova 24

Genova. Secondo le nuove regole sul Green Pass, gli studenti che non lo posseggono possono entrare a scuola, ma non salire sugli autobus che proprio a scuola li portano e questo genera un problema. “Chi non lo ha deve trovare un mezzo alternativo, cosa non a tutti possibile – spiega Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Genova – l’alternativa sarebbe promuovere per loro le lezioni a distanza, ma ciò risulta inaccettabile, la formazione è necessaria a livello culturale e identitario”.

Questo il motivo della proposta che Gambino presenterà ad Amt. “Abbiamo il dovere di garantire il più possibile sia il diritto allo studio sia la presenza scolastica – continua – a fronte del fatto che gli autobus dedicati al solo trasporto degli studenti sono equiparati alla scuola e quindi non vige l’obbligo di green pass, è importante che Amt aumenti le corse negli orari di entrata e uscita ­ dagli istituti, implementandole con alcune dedicate esclusivamente agli studenti cosicché possa essere tutelato il diritto alla frequenza delle lezioni in presenza e non in Dad”.

“Oltre a migliorare l’apprendimento, vivere la scuola vuole dire anche riprendere la normale routine di socializzazione – conclude il consigliere – i devices possono essere un aiuto, ma di certo non un mezzo sostituivo dei rapporti umani rispetto a qualsiasi finalità, sia essa formativa che amicale. La scuola è fondamentale per la formazione dell’individuo in tutti i principali aspetti”.