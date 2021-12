Gallino e Micone trasformati in ospedali Covid? Il no del Pd: "La Regione sta improvvisando" - Genova 24

Genova.” Gli ospedali Gallino e Micone sono un presidio di cura fondamentale per il territorio, non si può pensare di trasformarli in ospedali Covid. Il rischio è di mettere in crisi l’assistenza territoriale, che sappiamo essere fondamentale, dopo aver fatto tanto per vederla ripartire”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo la proposta di trasformare i due ospedali di vallata Gallino e Micone in ospedali Covid per far fronte all’aumento dei contagi e dei ricoveri

“Ancora una volta la Regione si trova a improvvisare su come organizzare la rete ospedaliera Covid”, aggiunge il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“L’integrazione ospedale territorio – prosegue – è sbandierata solo per fare propaganda, poi nei fatti quella che domina è la cultura ospedale-centrica. L’integrazione ospedale territorio è assente ancora oggi nelle politiche sanitarie regionali, perché il centro destra considera il territorio la ‘cenerentola della sanità’, mentre il Covid ci ha insegnato che non se ne può fare a meno”.