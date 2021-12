Freddo nelle scuole genovesi, oggi l'incontro tra la Rete Studenti medi e la città metropolitana - Genova 24

Genova. Negli istituti del territorio genovese gli studenti e le studentesse sono in stato di agitazione. “A causa delle basse temperature registrate in questi giorni all’interno delle scuole, infatti, le lezioni sono diventate impossibili con temperature anche inferiori ai 12 gradi” dice in un comunicato la Rete studenti Medi.

Già qualche giorno fa gli studenti del Cassini si erano rifiutati di entrare a lezione, mentre in questi giorni situazioni critiche anche al D’Oria e in altre scuole del territorio. Per questo la Rete degli Studenti Medi di Genova ha scritto alla Consigliera delegata da Città metropolitana all’edilizia scolastica Laura Repetto.

L’incontro tra la consigliera e i rappresentanti degli studenti si svolgerà nella tarda mattinata di oggi.

“Riporteremo a Città Metropolitana tutti i problemi raccolti in questi giorni” fa sapere Francesco Devoti della Rete degli Studenti di Genova “La situazione è insostenibile e gli studenti sono entrati in stato di agitazione in tutta la provincia. I problemi ai riscaldamenti degli edifici sono dovuti a manutenzioni rare sono uno stato di decadenza diffuso. La soluzione per mettere una toppa intanto è allungare l’orario di accensione dei caloriferi. Siamo sicuri che possa esserci un dialogo costante e proficuo con Città Metropolitana, ma serve agire”.