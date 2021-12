Fos, al via la start up Mr. Dee Still: il primo "shoppable magazine" del mondo del beverage - Genova 24

Genova. FOS S.p.A, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, comunica di aver rilasciato online, in data odierna, la piattaforma digitale di e-commerce Mr Dee Still, in favore della start up di recente costituzione.

La start up denominata Mr. Pot Still S.r.l. vede quali azionisti i creatori del progetto Tobia Lorenzani, Federico Bini ed Antonio Augeri, oltre alle società Fos Greentech S.r.l. e Timossi S.p.A., soci di minoranza nonché partner tecnici della nuova avventura imprenditoriale, le quali detengono rispettivamente una partecipazione pari a 10%.

Mr. Dee Still è il primo shoppable magazine del mondo del beverage: l’iniziativa ha l’intento di raccontare le storie dei produttori di distillati, dei più importanti cocktail bar del mondo e i trend che li caratterizzano, con il chiaro obiettivo di rendere più consapevoli i consumatori rispetto ai loro consumi di tali prodotti.

I contenuti del magazine spazieranno da tutorial su come realizzare un perfetto aperitivo a casa, a conversazioni con musicisti e incontri con i piccoli produttori di spirits diffusi in Italia e nel mondo. La redazione di Mr. Dee Still produrrà contenuti originali grazie alla redazione virtuale che annovera collaboratori in Italia e all’estero riuscendo a cogliere la dimensione internazionale che il consumatore target ricerca.

Ad oggi sono 300 le referenze presenti sul sito, con un obiettivo di 500 nei prossimi 3 mesi, e l’offerta si compone di una gamma costituita per lo più da distillati di fascia premium, ma anche di piccoli produttori distribuiti da aziende familiari. I consumatori potranno sempre acquistare i prodotti raccontati o correlati ai contenuti, mentre le aziende produttrici potranno contare su una piattaforma che accoglie gli appassionati, coinvolgendoli non solo nella fase di acquisto dei prodotti, ma anche nell’experience consentendo la costruzione dell’awareness dei brand partner.

Timossi S.p.A. e Fos S.p.A. sono due realtà consolidate nei propri settori di riferimento che hanno fornito il know how necessario, costruito negli anni di sviluppo dei rispettivi business: la distribuzione di bevande e l’Information technology sono risultati infatti cruciali per lo sviluppo di Mr. Dee Still. La brand identity del progetto è stata curata da Dude Milano.

Dopo un primo round di investimento, la start up, anche grazie al supporto di Timossi e Fos, ha iniziato a lavorare per lo sviluppo futuro dell’iniziativa, partendo dall’Italia, con l’obiettivo di diventare uno dei player principali nel mercato dell’e-commerce e della produzione di contenuti nel mondo del beverage, sensibilizzando i giovani ad un consumo sempre più informato e consapevole dei prodotti commercializzati.

Enrico Botte, Amministratore delegato di Fos S.p.A., ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti di poter contribuire allo sviluppo tecnologico del progetto Mr. Dee Still. Il primo shoppable magazine del mercato è stato pensato per essere di semplice utilizzo, ma basato su una solida infrastruttura tecnica in grado di gestire una grande quantità di dati. Per Fos è il punto di ingresso nel mercato digitale del Business to Consumer che apre importanti opportunità di business alla nostra azienda.”

Tobia Lorenzani, co-founder e Amministratore Delegato di Mr. Pot Still S.r.l., ha dichiarato “I consumatori diventano ogni giorno più attenti a ciò che consumano, dedicando sempre più tempo alla scoperta e sperimentazione di nuovi prodotti e al seguire le nuove tendenze. Questo mantra vale anche per il mondo del beverage, settore in cui mancava un punto di riferimento per potersi informare maggiormente sui distillati e sulla liquoristica, ed eventualmente acquistare tali prodotti per poter bere consapevolmente anche a casa. Mr. Dee Still cercherà di rispondere a questo bisogno sul modello di altri player che stanno innovando il mondo dell’e-commerce in altre industries, come il fashion ed il design ”