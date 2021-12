Fondo Cultura, Rixi: Oltre 1,5 milioni di euro a Genova, Sarzana e Pontedassio grazie a Lega - Genova 24

Genova. “Un milione di euro per Genova, 100mila euro per Sarzana e oltre 460mila euro per Pontedassio. Sono cifre importanti destinate al nostro territorio grazie al Fondo cultura, strumento messo in campo dal Ministero della Cultura col supporto tecnico di Cdp, per sostenere – attraverso il cofinanziamento pubblico-privato – investimenti e altri interventi che vanno dalla tutela alla conservazione, dal restauro alla digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Paese”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, rensponsabile dipartimento Infrastrutture e componente commissione Trasporti.

“A Sarzana i fondi sono necessari per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione dell’archivio storico comunale, mentre a Pontedassio daranno il via al nuovo Museo nazionale delle paste alimentari. Il merito va all’attenzione e all’impegno del sottosegretario Lucia Borgonzoni che ha saputo ascoltare le richieste dei nostri amministratori. Le comunità di Genova, Sarzana e Pontedassio possono disporre ora di cifre importanti per avviare i lavori. Un altro passo avanti con la Lega il governo”.