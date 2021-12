Foce, l'asfalto della rotonda 'aggiustato con lo scotch'. La burla che fa discutere i social - Genova 24

Genova. Una lunga crepa che attraversa tutta la sede stradale e che viene tenuta insieme con dello scotch. Questa la foto che gira in queste ore in rete e che sta facendo discutere molto, moltissimo i social sul come, il perchè e chi avrebbe fatto questa improbabile riparazione.

A dare il via alle danze, la pubblicazione dell’immagine sul gruppo facebook, ‘Genova, contro il degrado‘, uno di principali spazi virtuali della città dove tutti i giorni si discute e ci si confronta sulla gestione della città e tutte le cose che sarebbero da aggiustare. E sotto la foto il turbinio di commenti, di tutti i tipi, come prevedibile.

La realtà però è molto più semplice del previsto: “La crepa è vera, ma lo scotch è una burla di qualche simpatico cittadino“, ci fanno sapere da Aster che da tempo sta monitorando la rotonda e il suo asfalto. Secondo quanto riferitoci la spaccatura è dovuta all’assestamento dei giunti della copertura che ‘passano’ proprio da lì sotto. Quindi nessun tapullo, e nessun intervento fantasioso, solo una bella trovata di un cittadino più zelante (e ironico) del solito.