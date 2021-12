Firmato il gemellaggio tra Genova e Murcia, i due sindaci: "Un volo diretto? Sarebbe ideale" - Genova 24

Genova. Il gemellaggio tra Genova e Murcia è ufficiale: a porre le rispettive firme sul documento che sancisce il legame con la città spagnola sono stati oggi i sindaci Marco Bucci e José Antonio Serrano Martínez in una cerimonia ufficiale a Palazzo Tursi rinviata di un anno a causa del Covid.

“Questo gemellaggio per noi significa molto – ha detto il sindaco di Murcia -. Per me è un piacere e un onore essere qui a Genova, con cui Murcia mantiene relazioni da più di nove secoli, relazioni commerciali, relazioni di amicizia e relazioni politiche. Bisogna riconoscere a Genova l’introduzione di Murcia nel commercio internazionale, soprattutto nel Mediterraneo occidentale. Ora che siamo fratelli dobbiamo stare insieme nel bene e nel male. Murcia apre il cuore a Genova, che è la cosa più importante”.

I legami storici affondano le radici nel Medioevo, quando i genovesi iniziarono a frequentare Murcia per il commercio della seta. Nel ‘400 un commerciante genovese, Millán Usodimare, diventò sindaco della città spagnola fondata dagli arabi. Nei secoli i rapporti si mantennero costanti, almeno finché Genova rimase nell’orbita di influenza spagnola.

Il sogno? Avere un volo diretto che permetta di promuovere i flussi turistici con vantaggi molto maggiori rispetto ai collegamenti attuali. “Sarebbe stupendo perché le due città hanno un aeroporto e speriamo che quando finirà questa pandemia che sta flagellando tutta l’Europa e tutto il mondo, si possa avere un volo diretto da Murcia a Genova. Sarebbe l’ideale perché sono due città sorelle”, osserva il sindaco Serrano. “Genova è diventata molto importante grazie a Volotea che è una compagnia spagnola. Questo potrebbe davvero avverarsi, ci sono trattative in corso”, rivela Bucci.

Oggi, dopo 15 anni di collaborazione soprattutto attraverso progetti europei, la rinnovata fratellanza passa da eventi come l’Entierro de la Sardina, una grande festa in maschera che i murciani porteranno a Genova a maggio, e dalla partecipazione alla prossima Euroflora.