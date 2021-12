Finisce in parità (1-1) il recupero tra Genova Calcio e Taggia - Genova 24

Genova. Finisce in parità (1-1) il recupero tra Genova Calcio e Taggia, gara valevole per il campionato di Eccellenza.

Le reti, che decidono l sorti del match, portano la firma di Parodi (Genova Calcio) e Rotolo (Taggia)

Il Taggia mantiene il primato in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte) mentre la Genova Calcio (sedici punti all’attivo) è ad un punto dalla quinta posizione in classifica, che vale l’accesso ai play off.

Cappannelli e compagni devono ancora recuperare la gara interna con il Ventimiglia.