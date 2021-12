Fiamma dritta alla cerimonia del Confeugo, il sindaco Bucci: "Buon auspicio per il percorso di crescita della città" - Genova 24

Genova. La fiamma, dopo un primo momento di indecisione, è salita dritta al cielo di fronte alle scale di palazzo Ducale dove la cerimonia del Confeugo si è svolta per il 25esimo anno.

Se l’anno scorso a causa del Covid era stata organizzata una cerimonia virtuale e televisiva a palazzo Tursi quest’anno l’associazione A Compagna (che la organizza dal 1939) e il Comune di Genova hanno voluto tornare a proporre il corteo storico a cui si è aggiunto anche il corteo delle Repubbliche marinare.

“E’ una bella festa – ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci – prima di salire le scale del palazzo Ducale dove si svolge la seconda parte dell’evento – il mio augurio alla città è si possa proseguire il percorso di crescita che abbiamo avuto in questi quattro anni, nonostante il Covid e nonostante tutto il resto, dobbiamo aumentare la visibilità della città nel mondo e riuscire a spendere tutti i soldi che abbiamo perché dobbiamo costruire le infrastrutture necessarie per la nostra città e fare di Genova la prima città del Mediterraneo e una grande città internazionale.

A chi gli chiede se il prossimo anno sarà ancora vestito da doge, abito tradizionale che spetta al sindaco della città risponde: “Sì ritengo di sì perché poi sarebbe bello che tutti fossimo vestiti così scherzo, poi si fa serio e taglia corto “Ci daremo da fare per far crescere la città per i prossimi 4 anni”.