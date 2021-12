Festività natalizie, Poste Italiane lancia due cartoline filateliche a tema: disponibili fino al 5 gennaio - Genova 24

Genova. Poste Italiane dedica alle prossime festività natalizie due cartoline filateliche, in distribuzione fino al 5 gennaio 2022 presso i 3 uffici postali genovesi con Sportello Filatelico: Sestri Ponente in Via Catalani, Sampierdarena in piazza Monastero e Genova 26 in corso Marconi e presso lo Spazio Filatelia di Via Dante.

Le cartoline sono in vendita al prezzo di 90 centesimi ciascuna e per l’occasione sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato.

“Si tratta – spiega Poste Italiane – di un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale. In un periodo di distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria, Poste Italiane vuole sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo”.

Insieme alle cartoline disponibili anche due francobolli ordinari appartenente alla serie tematica “le Festività” dedicati al Santo Natale.

La vignetta per il francobollo con soggetto pittorico riproduce un dipinto di Bernardino Lanino dal titolo “Madonna in trono col Bambino tra S. Bernardino da Siena e S. Francesco”, detta “Madonna del cane”, esposta nel Museo Francesco Borgogna di Vercelli. La vignetta per il francobollo con soggetto grafico raffigura una mano nell’atto di scrivere “Buon Natale” su un biglietto di auguri, in evidenza su una tovaglia da tavola costellata di casette innevate, classico paesaggio natalizio.

I francobolli sono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico in trecentomila esemplari per ciascun francobollo.

Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche distinte per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenenti una quartina di francobolli, il francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro ciascuna.