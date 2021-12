Feste di Capodanno, mascherine e super green pass: il Viminale rafforza i controlli - Genova 24

Roma. Controlli intensificati per Capodanno per verificare il rispetto delle ultime disposizioni anti Covid, tra cui il divieto di feste e concerti e all’aperto in vigore dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 , per paura di assembramenti, e l’obbligo di mascherina per gli eventi che si svolgeranno al chiuso con il divieto di consumare cibi e bevande in spazi come cinema e teatri.

E’ quanto dispone una circolare del Viminale inviata ai prefetti e che invita a controlli intensi e mirati, nelle giornate festive e prefestive, in particolare nelle zone centrali delle città e in quelle dove insistono più locali.

“L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo – prosegue la circolare firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi – anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico”.

La circolare ricorda anche la necessità di controllare il rispetto delle norme che dal 10 gennaio estendono l’uso del green pass rafforzato (guariti e vaccinati) a musei, palestre e piscine, centri termali e sale giochi.