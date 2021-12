Farmacie a corto di personale. Federfarma: "Servono farmacisti da fuori regione" - Genova 24

Genova. 216mila vaccini somministrati e 625mila tamponi effettuati, si chiude con questi numeri il 2021 per le 600 farmacie liguri, il cui impegno è stato massiccio e decisivo per il superamento del picco dell’emergenza da Covid-19.

“Quest’anno le farmacie sono diventate sempre più hub sanitari, al servizio della cittadinanza – dice Giuseppe Castello, vicepresidente Unione Ligure e presidente di Federfarma Genova – infatti sono state scelte da tantissime persone proprio per la vicinanza e l’efficienza”.

Castello prosegue mettendo in evidenza l’impegno delle farmacie nella lotta alla pandemia e tutte le attività extra di cui si sono occupate in questi mesi: “A giugno abbiamo iniziato a fare i tamponi, e al momento ne abbiamo fatto 625mila, e da quando c’è stata l’obbligatorietà del green pass, abbiamo anche iniziato a stamparne centinaia di migliaia. Inoltre abbiamo dato una mano per le prenotazione dei vaccini, al momento sono oltre 500mila prenotazioni. E tutto questo, ovviamente, si è aggiunto alle normali e tradizionali attività svolte in farmacia”.

“Di conseguenza – spiega ancora Castello – i farmacisti hanno assistito ad un aumento esponenziale del lavoro. A fronte di questa situazione sono previste assunzioni, che guardano però fuori regione, perché al momento i farmacisti liguri non si trovano, sono già tutti occupati”.

“La Liguria è la prima regione d’Italia che ha inserito le farmacie all’interno di un meccanismo del servizio sanitario regionale che ha dato supporto alla campagna vaccinale. Prima per i vaccini contro il Covid poi per il vaccino antinfluenzale. Questa è la strada giusta: costruire una rete territoriale volte ad andare sempre più verso i cittadini – dice il presidente della Liguria Giovanni Toti.

Il 29 marzo infatti la Liguria è stata la prima regione d’Italia a partire con l’inoculazione delle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie: il primo gruppo di 52 farmacie a fare funzione di Punto vaccinale territoriale (Pvt) si è via via ampliato con altri due blocchi, unitisi rispettivamente il 3 maggio e il 14 giugno, per arrivare a un totale di 157 farmacie impegnate in questo campo.

I vaccini anti Covid inoculati nelle farmacie liguri al 10 dicembre 2021 sono 216 mila.

Non sono da meno i numeri dei tamponi antigenici effettuati, un servizio erogato a partire da giugno e che è arrivato a quota 625 mila. Le farmacie sono state e sono tuttora in prima linea su questo fronte, che richiede un notevole impiego di tempo e risorse, dal momento che va ad aggiungersi alla normale attività.

Da sottolineare come alla novità derivata dall’offerta di questi nuovi servizi di primaria importanza si sia accompagnato anche un arricchimento delle competenze professionali dei farmacisti: molti infatti, grazie alla frequentazione di corsi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, hanno ottenuto le qualifiche di “vaccinatori”.

Degno di menzione anche il fatto che le farmacie regionali quest’anno abbiano più che raddoppiato le prenotazioni Cup rispetto al 2020 e al 2019.

Gli altri servizi

Non meno innovativo è stato l’accordo stretto con la Regione a metà ottobre, grazie al quale la Liguria si è confermata ancora una volta all’avanguardia in Italia, prima regione ad avviare le inoculazioni di vaccini antinfluenzali in farmacia.

Si tratta del primo anno in cui le farmacie hanno somministrato, e non semplicemente distribuito, questo vaccino, a conferma della capacità della rete di aumentare l’offerta di servizi alla cittadinanza.

Anche qui, i farmacisti hanno aggiunto ulteriori qualifiche al proprio bagaglio professionale, superando un nuovo corso di formazione dell’ISS per diventare “farmacisti vaccinatori” autorizzati a inoculare anche i vaccini contro l’influenza.

I vaccini antinfluenzali somministrati nelle farmacie liguri sono stati finora circa 10 mila.

Il futuro

Sono diversi i nuovi progetti su cui le farmacie stanno lavorando, in sinergia con le istituzioni locali e gli organismi preposti. Tutti vanno in un’unica direzione e cioè quella che delinea la farmacia sempre più come un hub di servizi sanitari ad alta professionalità di cui il cittadino può usufruire facilmente, a poca distanza da casa.

Fra questi il fascicolo sanitario elettronico, che consentirebbe al cittadino il ritiro dei farmaci già prescritti dal medico con la semplice presentazione della tessera sanitaria, e le campagne di prevenzione, come quella contro il tumore del colon retto.