Fa cadere e ferisce un motociclista, poi fugge: patente ritirata a un automobilista 21enne - Genova 24

Genova. La polizia locale ha identificato il ragazzo che, il 23 dicembre scorso intorno alle 18, alla guida di una Fiat 500L, in via Barabino alla Foce, è scappato dopo aver urtato una moto che viaggiava sulla sua stessa corsia di marcia.

Nel sinistro è rimasto ferito il motociclista, 36enne, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. L’uomo ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni per la rottura del piatto tibiale.

Il 21enne non si era fermato a prestargli soccorso e ha proceduto come se nulla fosse. Gli agenti dopo una breve indagine sono riusciti a ricostruire il percorso del veicolo, individuato la targa del mezzo e si sono recati a casa del proprietario, il cui figlio ventunenne ha ammesso di essere stato lui alla guida del mezzo. Per questo è stato denunciato per non aver prestato soccorso alla persona ferita. Quindi gli è stata ritirata la patente.