Ex mercato di corso Sardegna, domani apre il parco intitolato alle vittime dell'alluvione - Genova 24

Genova. Sarà inaugurato domani il parco pubblico all’interno del nuovo mercato di corso Sardegna dove ormai sono conclusi i lavori di riqualificazione da parte della società che ha ottenuto 90 anni di concessione in cambio di investimenti per 27 milioni. E sarà dedicato, come promesso un anno fa dal sindaco Marco Bucci, alle sei vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011 travolte dall’esondazione del rio Fereggiano a poche centinaia di metri dalla struttura.

I cancelli apriranno alle 11.20, poi alle 11.45 avverrà il taglio del nastro alla presenza dei parenti delle vittime. Questa la dicitura incisa sulla targa, simile a quella posizionata nel 2012 in via Fereggiano: “Giardini in memoria delle vittime dell’alluvione del 4 novembre 2011. Angela Chiaramonte di 40 anni, Serena Costa di anni 19, Shpresa Djala di 28 anni e le figlie Gioia di 8 anni e Janissa di un anno ed Evelina Marina Pietranera di anni 50“. L’apertura al pubblico sarà dalle 14 in poi. L’unico accesso al parco al momento sarà quello su corso Sardegna, gli altri saranno interdetti al pubblico.

Tra le autorità sono previsti gli interventi del sindaco Marco Bucci, del presidente ligure Giovanni Toti, del presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante e di Enrico Ivaldi, procuratore generale del mercato. La benedizione sarà impartita da Don Gianni Grondona. Al termine degli interventi verrà scoperta la targa alla presenza dei parenti delle vittime.

Il nuovo parco pubblico avrà spazi verdi, aiuole e alberi, panchine, giochi per bambini e un campetto polivalente dove sarà possibile praticare calcetto, pallacanestro e pallavolo. Per il resto quello che si inaugura domani è uno spazio in gran parte ancora da riempire. Dopo la cerimonia pubblica aprirà infatti il supermercato Coop da 1.000 metri quadrati (presente il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis), unica attività insediata nel nuovo mercato, mentre i primi spazi commerciali vedranno la luce solo in primavera, come si legge sul sito della Savills.

Nella nuova galleria perimetrale con copertura in vetro, ottenuta riportando all’antico splendore gli antichi fabbricati di inizio Novecento, sono state previste 35 unità di varie tipologie: un negozio di elettronica, 4 di abbigliamento, 5 di “beni personali”, 5 di “servizi”, 2 di arredamento, uno di elettronica, 9 bar e ristoranti, e alcuni uffici al piano superiore.