Ex Ilva, un piano decennale per decarbonizzare Taranto. La Fiom: "Genova non può aspettare dieci anni" - Genova 24

Genova. “Un piano industriale dalle prospettive lunghe e con moltissime incognite che lo rendono incerto e complesso”. Cosi il segretario genovese della Fiom Stefano Bonazzi riassume la riunione che si è volta questo pomeriggio al Mise per discutere del futuro degli stabilimenti ex Ilva.

Al tavolo, convocato dal ministro Giancarlo Giorgetti hanno partecipato fra gli altri il ministro del lavoro Andrea Orlando, le segreterie nazionali e locali di Fiom, Fim, Uilm, Usb e Ugl, l’ad di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli e il presidente Franco Bernabé, i presidenti di Regione di Liguria e Puglia.

Il governo ha illustrato ai sindacati a grandi linee i tempi del piano che prevedono la produzione teorica di 8 mila tonnellate l’anno fino al 2025 e poi dal 2026 la transizione all’elettrico fino alla decarbonizzazione completa. “Per completarla serviranno 10 anni – spiega Bonazzi – e il piano è reso più incerto da una serie di incognite, dal costo del gas a quello dell’energia al dissequestro degli impianti”.

Se nella riunione si è parlato soprattutto di Taranto, i sindacati genovesi hanno chiarito che “Lo stabilimento di Cornigliano non può attendere 10 anni -dice Bonazzi – Non accetteremo di far spegnere Genova in attesa che Taranto sia riconvertita. Qui c’è un accordo di programma da rispettare e investimenti urgenti”.

Gli fa eco la Fim con il segretario Cristian Venzano: “Si tratta dell’ennesimo incontro interlocutorio dove perlomeno sono stati delineati i tempi ma restano molte incognite in una situazione che resta di grande difficoltà” aggiunge il segretario regionale della Fim Cisl Christian Venzano. “I tempi per la decarbonizzazione sono molti lunghi e nel frattempo abbiamo bisogno di risposte concrete a partire dall’occupazione. Per quanto riguarda Genova in particolare è importante che vengano fatti incontri specifici che attendiamo a breve perché abbiamo necessità di risposte su occupazione e investimenti”.

“Tanto tuonò che piovve, quella che è avvenuta oggi – dice il segretario regionale della Uilm Antonio Apa – è una discussione senza novità rilevanti e che non scioglie le mie preoccupazioni sul reale futuro dei lavoratori. Non comprendo la lunghezza di questa strategia, bisogna chiedersi se l’Italia ha ancora bisogno dell’acciaio. Per noi la risposta è sì ma allora servono interventi seri che rispondano alla preoccupazione di migliaia di lavoratori. Senza investimenti maggiori si rischia di fare la fine di Alitalia”.

Nell’incontro di oggi non si è parlato di occupazione rimandando la questione a tavoli ulteriori che si terranno il prossimo anno: “Come sindacati abbiamo posto la questione dei lavoratori in cassa integrazione senza una crisi di mercato ma non ci è stata data risposta”. Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha accennato alla questione delle aree di Cornigliano ma anche in questo caso, il tema non era certo oggetto nell’incontro di oggi. Regione Liguria ha però chiesto e ottenuto un apposito tavolo per Genova per verificare l’impatto del nuovo piano industriale sulla realtà ligure con particolare riferimento ai livelli occupazionali e al possibile utilizzo delle aree per ulteriori iniziative di sviluppo”.

“Il piano presentato è realistico ma non semplice. Il passaggio all’idrogeno e la gestione e le conseguenze degli aspetti occupazionali hanno bisogno di tempo”. Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in una nota sul tavolo di questo pomeriggio. “Per questo”, prosegue, e alla luce del fatto che “il quadro delineato oggi è più complicato di quanto ci aspettassimo, serve fiducia e speranza da parte di tutti coloro che oggi siedono a questo tavolo. Il governo farà la sua parte, continuerà a lavorare con spirito costruttivo mettendo ordine in un pacchetto di norme e di strumenti” per gestire la transizione.

Giorgetti ha spiegato che il governo “continuerà a lavorare con spirito costruttivo mettendo ordine in un pacchetto di norme e di strumenti che consentano di gestire la fase di transizione verso il green di un settore strategico quale quello dell’acciaio”.

Nel corso dell’incontro il presidente Bernabè e l’amministratore delegato dell’azienda Morselli hanno illustrato le linee guida del nuovo piano industriale che ha l’obiettivo decennale di arrivare alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia. Il nuovo piano – prosegue la nota -, che prevede un investimento complessivo di 4,7 miliardi di euro, si articolerà su 4 obiettivi che dovranno garantire nei prossimi anni la continuità produttiva attraverso il ritorno alla piena occupazione dei lavoratori entro il 2025, il raggiungimento della sostenibilità ambientale nella produzione di acciaio con il passaggio dal carbone all’idrogeno e con l’utilizzo di forni elettrici. Tutto ciò perseguendo gli obiettivi di sostenibilità economica per ottenere un prodotto competitivo sul mercato, per qualità e per costo, che consenta di raggiungere i livelli di crescita produttiva prevista in 8 milioni di tonnellate al 2025.

Entro questa data – conclude la nota – gli investimenti in tecnologie innovative, alcuni già avviati, consentiranno già una riduzione di circa il 40% di CO2 e del 30% delle polveri sottili.

Critiche arrivano anche dal sindacato Usb: “Abbiamo assistito solamente ad un azienda che ha posto una serie infinita di pregiudiziali e condizionalità per poter andare avanti su un piano che si svolgerebbe in arco temporale di 10 anni – scrive il sindacato in una nota – partendo dal dissequestro degli impianti, passando per la questione energetica e finendo col porre la questione di un accordo sindacale che discuta di come gestire l’occupazione”.

Usb ha ribadito che “l’unica discussione possibile è quella che salvaguardi il reddito e l’occupazione di tutti i lavoratori e non certo con l’aumento della cassa integrazione, compresi quelli di Ilva in AS, neanche menzionati e le società in appalto che non sono piu in grado di pagare gli stipendi e la tredicesima mensilità”.