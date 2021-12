Ex Ilva, la protesta della Fiom contro le "passerelle": "Senza investimenti tra due anni qui sarà tutto chiuso" - Genova 24

Genova. Una protesta pacifica con cartelli e qualche fumogeno a pochi passi dalla scuola siderurgica dove l’ad di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli è venuta a presentare un progetti di alternanza scuola lavoro. La Fiom dell’rsu di Cornigliano ha scelto però di non partecipare all’iniziativa per rimarcare che “Genova non ha bisogno in questo momento di passerelle qui servono risposte e investimenti” dice Armando Palombo che ha in mano il volantino distribuito appena distribuito che “sintetizza in sette punti quattro pagine di problemi che viviamo ogni giorno in questo stabilimento e chiediamo all’azienda e al governo di intervenire su questo”.

Dall’elenco che porta sottobraccio il coordinatore dell’Rsu fa solo un esempio: “Facciamo le riunioni in direzione dove manca il riscaldamento” spiega. Tra gli altri punti messi per iscritto ci sono “la mancanza cronica di pezzi di ricambio per un parco mezzi che è ridimensionato”, “il 60% delle gru inutilizzabile”, “il ciclo latta in condizioni precarie” e “la zincatura 5 compromessa nel funzionamento da un problema di bradisismo sotterraneo”.

A preoccupare la Fiom è anche la previsione di tempi annunciata lunedì nell’incontro al Mise, per riconvertire Taranto e rilanciare quindi gli stabilimenti ex Ilva: “Quando su Genova sentiamo dire che il piano necessita di dieci anni siamo molto preoccupati perché in dieci anni può succedere di tutto e Genova non può aspettare tutto questo tempo. Come abbiamo scritto nel volantino secondo noi, e crediamo di non esagerare, se non arrivano investimenti tra due anni qui è tutto chiuso. Per questo, come abbiamo detto in assemblea questa mattina, lasceremo passare le feste ma giorno della Befana in poi ogni giorno sarà utile per cominciare a farci vedere in giro per la città perché la città ha bisogno di risposte”.