Ex Ilva, il 15 dicembre l'ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli sarà a Cornigliano - Genova 24

Genova. Incontri e movimenti pre-natalizi per gli stabilimenti ex Ilva. Dopo due mesi di attesa lunedì 13 dicembre alle 14 il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha convocato un incontro con sindacati e istituzioni locali nella sede del Mise.

Ancora non è chiaro se si tratterà dell’illustrazione del piano industriale come richiesto dai sindacati o di un incontro ancora una volta molto interlocutorio, ma è probabile che le segreterie territoriali e le rsu non siano nemmeno convocate.

Due giorni dopo però l’amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia e oggi anche di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli sarà nello stabilimento di Cornigliano a presentare un progetto di alternanza scuola lavoro insieme all’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo e a un rappresentante di Confindustria. La visita è fissata per il 15 dicembre alle 15.

Intanto l’Rsu di Fiom e Uilm ha convocato per la mattina del 15 dicembre un’ora di assemblea retribuita per organizzare la manifestazione nazionale del giorno dopo a Milano ma non solo.

Da oggi a Cornigliano si è aperta la procedura per il rinnovo della cassa integrazione per i dipendenti in scadenza la prossima settimana. Non solo: l’azienda, l’unica a compartecipazione dello Stato, che finora ha fornito tamponi completamente gratis ai propri dipendenti avrebbe fatto sapere che dal 1 gennaio 2022 non pagherà più i tamponi ai lavoratori non vaccinati che a Cornigliano sono circa il 6% del totale.