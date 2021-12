Ex Ilva di Cornigliano, locomotore deraglia dal binario della ferrovia interna - Genova 24

Genova. Ennesimo incidente per fortuna senza conseguenze per le persone all’ex Ilva di Cornigliano dove sulla rete ferroviaria interna un locomotore senza carico è deragliato su un tratto di binario dritto.

E’ successo nel pomeriggio di venerdì, due giorni dopo le dichiarazioni dell’ad di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli che alla protesta della Fiom aveva replicato che non c’era nessuno rischio chiusura per Cornigliano per le manutenzioni agli impianti vengono regolarmente fatte. “Ciò che chiede la Fiom è ciò che facciamo – replica Morselli -. Sono impianti che hanno bisogno di grande manutenzione e questa noi la facciamo sempre dappertutto e anche qui a Genova” aveva detto a Telenord.

“Questo è l’ennesimo deragliamento – spiega il coordinatore dell’rsu Armando Palombo – perché di episodi come questi ne abbiamo uno alla settimana e se a deragliare è un locomotore scarico e in un tratto dritto significa che i binari sono un disastro. Per fortuna la velocità è piuttosto bassa e finora nessun lavoratore si è fatto male”.

La Fiom mercoledì aveva deciso di non presenziare alla visita dell’amministratore delegato venuta a Genova per presentare un progetto di alternanza scuola lavoro per sottolineare come lo stabilimento di Cornigliano “non ha bisogno di passerelle ma di investimenti”. In un presidio organizzato fuori dai cancelli la Fiom aveva ricordato alcuni dei malfunzionamenti che rendono il lavoro sempre più difficoltoso. Tra questi: la mancanza cronica di pezzi di ricambio per un parco mezzi che è ridimensionato”, “il 60% delle gru inutilizzabile”, “il ciclo latta in condizioni precarie” e “la zincatura 5 compromessa nel funzionamento da un problema di bradisismo sotterraneo”.

Dopo l’incidente di venerdì l’rsu ha diffuso un volantino riprendendo le dichiarazioni di Morselli e definendole una “pinocchiata“.