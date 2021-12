Ex Ilva, Bucci torna alla carica: "Rivogliamo metà delle aree". Ma Confindustria frena sull'idrogeno - Genova 24

Genova. “Oggi ci sarà la riunione a Roma, ho chiesto al presidente Toti di mettere sul tavolo le aree ex Ilva. Non possiamo permetterci che queste aree non diano ricadute economiche e occupazionali alla città di Genova”. Il sindaco Marco Bucci torna alla carica proprio nel giorno del vertice sul futuro delle acciaierie convocato dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo due mesi di pressing da parte dei sindacati. E lo fa a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria col presidente nazionale Carlo Bonomi: difficile credere che tra gli imprenditori in platea non ci sia qualcuno che non vede l’ora di mettere le mani su quegli spazi.

Il tema ormai è noto: modificare l’accordo di programma su Cornigliano per ottenere da Acciaierie d’Italia la cessione di una parte consistente dei 1,1 milioni di metri quadrati (l’obiettivo di Bucci sarebbe averne la metà) su cui oggi gravitano meno di mille lavoratori, molto inferiori rispetto ai livelli occupazionali teoricamente legati allo sviluppo delle aree, e favorire l’insediamento di altre attività.

Ad esempio? Un’ipotesi concreta esiste già: è quella di un impianto in grado di produrre idrogeno e metanolo a partire da rifiuti indifferenziati già trattati, ma anche riciclo avanzato di materiali plastici e produzione di idrogeno verde da elettrolisi, sfruttando l’energia elettrica in eccesso prodotta da fonti rinnovabili. Ne aveva parlato tre mesi fa il ministro Giorgetti a Genova. Per la sua realizzazione sarebbero già in pole position Iren e NextChem, società che dal 2018 è attiva nel settore green. Un impianto di questo tipo, che chiuderebbe il ciclo dei rifiuti senza bisogno di un termovalorizzatore, è previsto dal nuovo piano di gestione e delle bonifiche approvato pochi giorni fa dalla giunta regionale.

Ma sull’idrogeno arriva l’altolà di Confindustria. “Queste sono un po’ fughe in avanti – commenta il presidente genovese Umberto Risso -. Parlare di transizione energetica chiederà dei tempi e non vedo perché bisogna affrettarsi in questa maniera così urgente“.

D’altra parte gli industriali non hanno mai nascosto il loro interesse su Cornigliano: “Si tratta di un’ottimizzazione, come in certi casi viene fatta in porto: a volte ci sono concessioni più ampie che possono essere ridotte senza per questo diminuire l’attività”. Quindi la linea è sottrarre alla produzione di acciaio parte di quelle aree? “Non è che sia la nostra linea, ci aspettiamo un piano che lo preveda. Era già successo con l’Ansaldo. Ci sono aree da recuperare qua e là, in Valpolcevera ad esempio. L’importante è che ci siano richieste di aziende, e ci sono, quindi diventare una città con un certo appeal industriale”.

A fare sintesi ci pensa ancora Bucci: “Ovviamente c’è altro oltre alla produzione di idrogeno. Quelli sono 50mila metri quadrati, noi ne vogliamo 500mila”. Quindi praticamente la metà. “Mi accontenterei anche di due quinti, tra i 350 e i 500mila sarebbe l’ideale – precisa il sindaco -. Oggi sono aree totalmente non occupate perché non ci lavora nessuno. Quelle sarebbero veramente importanti per Genova. Ho anche richieste di altre aziende, poi c’è l’autoparco e poi c’è l’idrogeno. Sono tutte cose fondamentali per la nostra città”.