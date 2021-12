Ex Ilva, "Basta passerelle, ora investimenti": domani volantinaggio della Fiom che diserterà la visita dell'ad Morselli - Genova 24

Genova. “Basta passerelle e chiacchiere. Ora investimenti”. Comincia così il volantino che la rappresentanza Fiom dello stabilimento Acciaierie d’Italia di Cornigliano distribuirà domani pomeriggio in occasione della visita dell’ad Lucia Morselli per presentare un piano di alternanza scuola lavoro per 20 meccatronici.

“Ovviamente ne siamo lieti – dice il coordinatore dell’Rsu in quota Fiom Armando Palombo – ma visto che il piano in fabbrica era già stato presentato si tratta evidentemente di un’operazione mediatica che arriva a un giorno dalla presentazione al Mise di un progetto decennale e dai presupposti incerti per gli stabilimenti”.

Nel frattempo, ricorda la Fiom nel volantino che sarà distribuito “in fabbrica a Cornigliano si vive con la mancanza cronica di pezzi di ricambio per un parco mezzi che è ridimensionato, dove il 60% delle gru è inutilizzabile”, dove “il ciclo latta è in condizioni precarie e la zincatura 5 è compromessa nel funzionamento da un problema di bradisismo sotterraneo”: questi alcuni dei problemi elencati per punti nel volantino.

“In tutto questo – dice Palombo – continuiamo a utilizzare la cassa integrazione ordinaria con un boom del mercato siderurgico e l’accordo sindacale del 2018 è stato di fatto disconosciuto. Di tutto abbiamo bisogno in questo momento tranne che di operazioni mediatiche”.

Per questo la Fiom ha annunciato che non parteciperà all’evento di domani. Resterà invece all’esterno dello stabilimento per volantinare davanti alla sede della scuola siderurgica le ragioni della protesta.