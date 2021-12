Eventi di Natale a Genova? Musica, presepi e visite guidate tra le proposte del Comune - Genova 24

Genova. L’atmosfera natalizia entra nel vivo, scaldando la città che si riempie di musica e di magia. Dopo il successo delle serate di danza in costume al Palazzo della Borsa, prosegue la rassegna Christmas Carols and Dance 2021 con il Concerto di Natale 2021, che andrà in scena sabato 11 dicembre alle 20.30 al centro congressi del Porto Antico.

Il concerto – organizzato dall’assessorato al Turismo e al Marketing territoriale del Comune, da Camera di Commercio e da Porto Antico di Genova, con la direzione artistica di Luca Sabatini, in collaborazione con S.S.D. a r.l. Spaziodanza – propone i celebri brani della tradizione natalizia rivisitati in chiave swing, con la partecipazione del quartetto jazz formato da Francesco Negri al pianoforte, Emiliano Matera alla batteria, Luca Sabatini al basso e Max Giglio alla voce. Ingresso libero su prenotazione.

Agli allievi della S.S.D. a r.l. Spaziodanza sarà invece affidata la messa in scena di alcuni dei quadri danzati più onirici della storia del balletto ispirati a Lo Schiaccianoci. Per prenotazioni: https://concertonatalegenova.eventbrite.com

«Christmas Carols and Dance 2021 ha esordito lo scorso week end con un tutto esaurito per lo spettacolo al Palazzo della Borsa, che ha visto al centro della sala da ballo diversi gruppi di danza in costume provenienti da tutta Italia – spiega l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero – Il concerto di Natale accompagnerà cittadini e i visitatori verso il Natale a tempo di jazz, con la rivisitazione delle più tradizionali melodie natalizie. A questa iniziativa si aggiunge la proposta di diversi percorsi turistici, tra cui un tour tra i più significativi presepi della tradizione genovese, una passeggiata tra i vicoli della città antica e un tour tra i Palazzi patrimonio Unesco e le edicole votive, appena restaurate».

Tour Edicole Votive e le Chiese dei Palazzi dei Rolli

Un percorso declinato in due itinerari distinti per scoprire alcuni tra i monumenti più affascinanti del centro storico genovese: le edicole votive, nicchie e tabernacoli custodi dell’effige della Madonna con Bambino incastonati agli angoli di vie e palazzi, e le Chiese dei Palazzi dei Rolli, chiese realizzate tra il XIV e il XVIII secolo su commissione delle nobili famiglie genovesi.

Itinerario 1: partenza ore 16.30 presso il Green Hub del Porto Antico nei giorni 10, 12, 18, 26 dicembre e 2, 8 gennaio

Itinerario 2: partenza ore 16.30 presso l’ufficio IAT di via Garibaldi 12 nei giorni 11, 17, 19, 30 dicembre e 7 gennaio)

Partecipazione gratuita su prenotazione fino ad esaurimento posti (25 pax).

Tutti le info al link: https://www.visitgenoa.it/store

Tour I presepi di Genova

Suggestivi percorsi guidati ispirati all’antica tradizione presepiale genovese. Un’emozione unica da sperimentare tra preziose statuine e sculture lignee, per vivere l’autenticità dello spirito natalizio genovese. I percorsi comprendono la visita ad alcuni tra i più significativi presepi della città come il Presepe del Santuario della Madonnetta, il Presepe della Chiesa del Padre Santo, il Presepe della Chiesa di Sant’Anna, la mostra Presepiamo al Museo dei Cappuccini e tanti altri ancora.

Date del tour: 26 dicembre, 2 e 6 gennaio. Punto di partenza IAT via Garibaldi 12 r. Il tour è a pagamento.

Tutte le info al link: https://www.visitgenoa.it/store

Walking tour del centro storico

Scopri il fascino della città antica, lasciati guidare alla scoperta del centro storico più vasto d’Europa con le sue mille curiosità e i suoi tanti misteri.

Il tour parte dall’Ufficio Green Hub accanto all’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica del Porto Antico (Ponte Spinola), e si snoda fra gli stretti caruggi e le antiche piazzette. Include, fra i punti di maggiore interesse, la Cattedrale, il Palazzo Ducale e il Teatro dell’Opera Carlo Felice, terminando con la visita di Strada Nuova (via Garibaldi), dichiarata Patrimonio UNESCO.

Partenza ogni domenica ore 10.30

Tutte le info al link: https://www.visitgenoa.it/store

Tour dei Palazzi dei Rolli

Un percorso che illustra alcuni dei Palazzi dei Rolli, le sontuose residenze costruite dalle famiglie più ricche e potenti di Genova durante il Secolo d’Oro (tra XVI e XVII secolo), dal 2006 Patrimonio Unesco, e la storia di Genova.

Partenza ogni sabato ore 15

Tutte le info al link: https://www.visitgenoa.it/store