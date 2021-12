Esselunga a San Benigno, il Tar respinge il ricorso di Coop Liguria - Genova 24

Genova. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (sezione seconda), respinge il ricorso presentato lo scorso febbraio da Coop Liguria contro il Comune di Genova e Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale sull’annullamento della delibera del consiglio comunale del 23 febbraio scorso sulle modifiche al Puc relativo a San Benigno per l’autorizzazione alla cessione dell’indice edificatorio funzionale al completamento dei relativi interventi per l’insediamento di una media struttura di vendita di alimentari di Esselunga.

Respinte dal Tar tutte le motivazioni, in totale 50, sollevate dal ricorrente. Lo comunica il Comune di Genova

“Siamo soddisfatti della sentenza – spiega l’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci – viene confermata la bontà della delibera sulla variante al Puc le cui opposizioni sono state respinte una a una nell’articolata sentenza, in circa 50 pagine. In particolare, il collegio ha evidenziato come la relazione urbanistica sui contenuti di modifica al Puc predisposta dalla direzione Urbanistica dimostri che l’indice di utilizzazione di 0,75 mq per mq non risulta superato e che lo schema di assetto urbanistico-Sau aveva tenuto contro del piano di riordino del nodo di San Benigno, allora in fase istruttoria, che prevedeva la demolizione dell’elicoidale ed escludeva la permanenza di volumi residui nell’area non coerenti con la funzione a servizi prevista dal medesimo Sau. La sentenza dice anche che il progetto infrastrutturale oggi approvato prevede, invece, di mantenere e riconvertire a usi di interesse pubblico detti volumi, con conseguente esclusione degli stessi, ai sensi dell’art. 11 delle norme generali del Puc, dal computo della superficie agibile”.

Sul posizionamento di Esselunga a San Benigno il Tar si era già espresso dando ragione al Civ Fronte del Porto San Teodoro e a Confesercenti, ma la giunta Bucci ha dribblato la sentenza riducendo i confini del centro integrato di via e tagliando fuori l’area dove dovrebbe sorgere il centro commerciale che, in base alla normativa sul commercio, non potrebbe aprire laddove esistano consorzi di negozi di vicinato.