Esclusione della Salernitana dalla Serie A, con la nuova classifica il Genoa sarebbe terz'ultimo - Genova 24

Genova. La sconfitta contro la Salernitana per il Genoa potrebbe trasformarsi in un vantaggio se il club dovesse essere escluso dalla Serie A, anche se in questo modo si perderebbe un candidato più che papabile alla serie B, vista la classifica. Occorrerà anche capire come la Figc gestirà le retrocessioni per riportare il massimo campionato a 20 squadre l’anno prossimo.

In sostanza le squadre che hanno già giocato contro i campani perderebbero i punti guadagnati. In questo modo il Genoa scavalcherebbe lo Spezia, mentre la Sampdoria si ritroverebbe di nuovo al quart’ultimo posto. Ecco come sarebbe la nuova classifica. A beneficiare dell’esclusione anche il Venezia, che fu sconfitto dai granata. In nero le squadre contro cui la Salernitana ha fatto punti.

1.Inter 40,

2.Napoli 36

3.Milan 36

4.Atalanta 35

5.Juventus 31

6.Roma 28

7.Fiorentina 28

8.Lazio 25

9.Empoli 24

10.Torino 22

11.Verona 22

12.Sassuolo 21

13.Bologna 21

14.Udinese 20

15.Venezia 17

16.Sampdoria 16

17.Genoa 11

18.Spezia 10

19.Cagliari 9

Perché si è arrivati a questo?

Non c’è più tempo, pare, per cedere il club a una nuova proprietà: il 31 dicembre scade il termine ultimo per la cessione, ma la deadline per la presentazione delle offerte è già scaduta senza acquirenti. Ieri il consiglio federale, chiamato a discutere del tema, non ha concesso proroghe. Il regolamento vuole che non possano esserci squadre con lo stesso proprietario tra i professionisti e la Salernitana è di Lotito. Sotto i riflettori, ma hanno più tempo per risolvere la questione, anche Bari (proprietà della famiglia De Laurentiis) e Mantova (il presidente del Verona, Maurizio Setti, è socio di maggioranza del club).

Al momento la Salernitana è gestita da un trust che però non è stato accettato come “terzo” dalla Figc per considerarlo distinto dalla proprietà originaria. Il trust (lo strumento di origine anglosassone che è stato usato anche da Ferrero per blindare la Sampdoria) permette di affidare i beni a un trustee per farli amministrare secondo le regole stipulate all’atto del trust.

Come ha ben spiegato calcio e finanza (qui), “La limitata dotazione economica del trust, consistente principalmente nei diritti TV, costringerebbe gli azionisti della Salernitana a effettuare degli apporti successivi, intervenendo dunque nella vita del trust a seguito della sua istituzione. Il modello di trust proposto, prevede inoltre di conferire l’incarico di guardiani a due professionisti troppo vicini all’azionista dei due club, minando dunque l’indipendenza di una figura che ha forti poteri di informazione, nonché di monitoraggio ed indirizzo delle scelte del trustee. Ai fini di un’eventuale approvazione del trust da parte della Figc, la struttura dovrebbe dunque essere modificata con l’obiettivo di aderire alle caratteristiche del cosiddetto “blind trust”, un trust caratterizzato da un estremo livello di segregazione dei beni, che una volta conferiti nel fondo dovranno essere gestiti in totale indipendenza e senza ingerenza alcuna da parte del disponente”.