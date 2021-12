Energia e ambiente, Bucci: "Entro il 2030 tutti gli edifici pubblici saranno decarbonizzati" - Genova 24

Genova. Per rendere la città di Genova il più possibile sostenibile e a basso impatto energetico le strade da intraprendere sono tre: elettrificare il porto, decarbonizzare il trasporto pubblico e, soprattutto, abbattere l’impatto dei più grandi consumatori di energia della città, vale a dire i palazzi e le abitazioni.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere tutti gli edifici pubblici totalmente decarbonizzati – spiega il sindaco Marco Bucci intervenendo a Grid Futurability, il convegno organizzato da E-Distribuzione per fare il punto sulle infrastrutture dell’energia – dobbiamo farlo presto, e poi allargarlo il più possibile a tutti gli edifici della città, ovviamente con sussidi e agevolazioni per i privati. Per quanto riguarda le proprietà civiche a Genova i palazzi pubblici saranno autonomi dal punto di vista energetico entro il 2030”.

Secondo il sindaco Bucci il futuro non è fatto di riduzione dei consumi, ma di maggiore qualità di questi e con questa mossa, quindi, la città di Genova punta a “correre” su una tendenza che sta prendendo sempre più piede in Italia e nel mondo: “Il primo obiettivo, su cui stiamo già lavorando insieme ad Autorità Portuale, è quello di rendere totalmente carbon free il porto, per rendere il primo d’Europa, e quindi del mondo, totalmente decarbonizzato”.

E poi il servizio di trasporto pubblico: “Entro il 2025 tutti i mezzi pubblici saranno elettrici, e il nuovo sistema pensato sui quattro assi di forza è stato pensato proprio per raggiungere questi obiettivi. E per fare questo ci serviranno delle rimesse ultra moderne capaci di ricaricare tutti i mezzi durante la notte”.

“Su questo dobbiamo lavorare anche con un altro approccio – spiega Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione – le reti del futuro su cui stiamo lavorando permetteranno una gestione anche decentrata e sicuramente più capillare dei flussi elettrici, per cui sul territorio si potranno pensare a sistemi diffusi anche per le ricariche”.