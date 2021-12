Egle Possetti: "Non dimenticate la legge per le vittime dell'incuria di beni pubblici" - Genova 24

Genova. Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi, torna sul tema della legge per sostenere le famiglie di chi è morto in una strage dovuta all’incuria di beni pubblici. Lo fa a pochi giorni dalla manifestazione svolta sotto il palazzo della prefettura, con un lungo videomessaggio rivolto soprattutto ai parlamentari.

“Come comitato abbiamo presentato tempo fa un disegno di legge per l’istituzione della figura di vittime dell’incuria in beni strumentali dello Stato. Nonostante l’approvazione sostanzialmente bipartisan quando è stato presentato, al momento nulla si sta muovendo. Per noi è importante per dare un senso alla morte dei nostri cari. L’appello è che venga approvato al più presto”, afferma.

Ma i punti affrontati non sono finiti. “Altro appello riguarda la concessione – continua – siamo preoccupati perché la società concessionaria che aveva in gestione il Ponte Morandi, dovrebbe ricevere dalla trattativa con Cassa depositi e prestiti un esborso finanziario enorme. Chiediamo che su questa vicenda ci siano approfondimenti molto seri. Non dobbiamo corrispondere in futuro enormi oneri per la manutenzione di queste opere, perché non sono state fatte prima. Serve trovare una soluzione intermedia in attesa di una verità giudiziaria”.

Nel video, Egle Possetti critica anche la scelta del Ministero dei trasporti che ha chiesto e ottenuto di essere estromesso come possibile responsabile civile nel processo per il crollo del Ponte Morandi, insieme anche ad Anas. Mentre sono rimasti come responsabili civili Aspi e Spea.