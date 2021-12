Educazione digitale e prevenzione del cyberbullismo, il 15 dicembre "APParire: identità e relazioni" in presenza dei ragazzi - Genova 24

Genova. Si intitola “APParire: identità e relazioni” ed è l’evento che mercoledì 15 dicembre darà il via agli appuntamenti mensili territoriali dedicati all’età adolescenziale previsti dalla proposta formativa “Educazione digitale e prevenzione del cyberbullismo, rischi e opportunità”, che nasce all’interno del Progetto Info e App (INFOrmiamoci e APPlichiamoci – Essere presenti nel tempo 2.0) e che è stata organizzata dall’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova con l’Università della Strada del Gruppo Abele di Torino.

Questo nuovo filone ha come particolarità il coinvolgimento diretto di ragazzi e ragazze, nonché di educatori e insegnanti, tenendo conto delle recenti linee dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, che invita proprio all’ascolto dei ragazzi, soprattutto laddove si prendono decisioni che li riguardano.

«Il 15 dicembre iniziamo a occuparci di uno dei periodi più difficili e delicati nella vita dei nostri ragazzi, quello dell’adolescenza – dice l’assessore alle Politiche a sostegno della famiglia e all’Agenzia per la famiglia Lorenza Rosso – un periodo che può diventare davvero cruciale per la loro crescita e per il loro benessere. Sappiamo tutti quanto in età adolescenziale i giovani siano calati in un mondo che non può fare a meno della tecnologia e sappiamo che già alla loro età sono forse tra i più consapevoli dei vantaggi che questa può portare. Tuttavia, questa consapevolezza non li rende esenti da rischi, da trappole, dalle dinamiche pericolose del cyberbullismo: proprio per questo il loro diretto coinvolgimento è non solo importante, ma imprescindibile».

A proposito di “Educazione digitale e prevenzione del cyberbullismo, rischi e opportunità”

Si tratta di un percorso a rinforzo delle competenze digitali dei caregiver di bambini e ragazzi dalla nascita ai 18 anni di età (familiari, insegnanti, educatori, medici, pediatri, volontari) mirato a evidenziare i rischi e le opportunità offerte dal web e ad aiutare genitori, familiari, insegnanti, educatori a instaurare con i bambini e con i ragazzi un dialogo sincero, aperto e efficace su queste tematiche.

Dopo la presentazione agli Stati Generali dell’Educazione (ottobre 2021) e i primi due incontri cittadini (che si sono svolti il 17 novembre dall’interno del Salone Orientamenti 2021 e il 27 novembre presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi), il percorso prosegue con quattro filoni territoriali, diversificati per fasce di età (0/6, età della scuola primaria, pre-adolescenza, adolescenza).

Ogni filone, nella sua interezza, si sviluppa attraverso cinque appuntamenti: pur essendo consigliata la partecipazione a tutti e cinque gli incontri, è comunque possibile anche la partecipazione ai singoli eventi, poiché in ognuno si affronta un tema specifico e con un diverso relatore. Per coloro che ne facessero richiesta è previsto un attestato di partecipazione ai singoli incontri.

Programma

15 dicembre 2021 – APParire: identità e relazioni – Relatrici: Simona Baracco e Marzia Perrone, psicologhe e formatrici UdS

24 gennaio 2022 – APPello: comunicare e comunicarsi – Relatrici: Nicoletta Vaccamorta, pedagogista, danzamovimentoterapeuta, operatore sociale nell’ambito dell’adolescenza; Marzia Perrone, psicologa e formatrice UdS.

22 febbraio 2022 – APPieno: rischi e opportunità – Relatrici: Simona Baracco e Marzia Perrone, psicologhe e formatrici UdS

29 marzo 2022 – APPunto: dialoghi di confronto – Relatori: Ezio Farinetti, psicologo e psicoterapeuta Università della Strada; Marzia Perrone, psicologa e formatrice UdS.

26 aprile 2022 – APProdi: connessioni di rete – Relatori: Simona Baracco e Marzia Perrone psicologhe e formatrici UdS.