Economia: nel 2020 il 39% delle imprese genovesi ha un rating a rischio - Genova 24

Liguria. Nel 2020 ben il 38% delle Pmi liguri con fatturato tra i 5 e i 50 mln di euro ha un rating a rischio, posizionando la regione al 4° posto.

In particolare il rating con criticità maggiore si registra nelle province della Spezia e Genova (entrambe al 39%), Savona (37%) e Imperia (31%).

A metà novembre è entrato in vigore l’istituto della “Composizione negoziata della crisi”, uno strumento per aiutare le imprese in difficoltà. Qual è la fotografia del tessuto imprenditoriale ligure? Dall’Osservatorio di Studio Temporary Manager spa, società specializzata nei servizi di temporary management, che ha elaborato i bilanci del 2020 depositati presso la Camera di Commercio di oltre 1.100 imprese liguri con fatturato tra i 5 e i 50 milioni di euro, ben il 38% presenta un rating a rischio. Un dato peggiore rispetto alla media nazionale e che pone la regione al 4° posto per valore percentuale critico insieme a Calabria ed Emilia-Romagna. Ma la fotografia reale delle imprese post pandemia si vedrà solo alla fine del definitivo sblocco dei licenziamenti e quando termineranno le moratorie garantite dallo Stato (31 dicembre 2021).

“I dati della Banca d’Italia indicano che dal 2019 sono saliti del 40% i finanziamenti bancari alle imprese con un significativo aumento del rischio di credito – ha dichiarato Alberto Cerini, responsabile “Corporate Turnaround & Restructuring” di Studio Temporary Manager – la nostra analisi conferma che nei bilanci a oggi depositati relativi all’esercizio 2020 sono presenti evidenti segnali di criticità; la fine del divieto dei licenziamenti e l’imminente conclusione delle moratorie rivelerà il vero stato di salute delle imprese italiane, che ad oggi però è stato mantenuto sostanzialmente invariato rispetto ad un anno fa circa grazie proprio alle predette misure di sostegno, che si sono quindi dimostrate efficaci”.

In cosa consiste lo strumento della composizione negoziata della crisi? Le aziende potranno accedere, su base volontaria, a un percorso di negoziazione che potrà sfociare anche in soluzioni puramente stragiudiziali e dove tutte le parti, debitore e creditori quindi, hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito.

Un passaggio molto importante della nuova composizione negoziata è poi, oltre alla figura di un esperto indipendente con compiti di mediatore tra creditori e debitore, la possibilità di prevedere la figura di un Cro, Chief Restructuring Officer, ovvero un temporary manager esperto di crisi d’impresa.