Doppio intervento dei vigili del fuoco: fiamme a Genova Ovest e a Cornigliano - Genova 24

Genova. Questa mattina, a partire dalle 7, i vigili del fuoco di Genova sono stati impegnati a spegnere fiamme divampate in due punti della città.

Il primo episodio si è verificato in prossimità dell’imbocco dell’autostrada Genova Ovest, all’altezza del benzinaio presente nei paraggi, e ha coinvolto un camion Amiu, il cui carico è andato completamente a fuoco probabilmente – spiegano i pompieri – a causa di alcuni rifiuti altamente infiammabili caricati a bordo: una bomboletta spray o forse dei petardi. Le fiamme sono state spente nel giro di poco tempo e nessuna persona è rimasta coinvolta.

La seconda chiamata, arrivata poco dopo, sempre intorno alle 7, riguardava invece uno scantinato che ha preso fuoco in via Gattorno a Cornigliano, a pochi passi da appartamenti e abitazioni. Qui, spiegano sempre i pompieri, le cause del rogo ancora non si conoscono e non si sono registrati danni ulteriori né persone in pericolo.