Dopo la vittoria in Coppa Italia D'Aversa chiama i tifosi: "Li aspetto con Venezia e Cagliari" - Genova 24

Genova. “Abbiamo meritato di vincere, sono contento anche per i ragazzi che hanno giocato hanno dimostrato che ci si può fidare di loro. Su Quagliarella non ho mai avuto dubbi”.

Roberto D’Aversa si gode la vittoria in Coppa Italia sul Torino, dopo quella nel derby. La squadra sembra essere cambiata a livello di mentalità da qualche tempo, ormai. “Nella prima parte di campionato siamo stati condannati dagli episodi, magari volevamo fare qualcosa di diverso poi sul campo non raggiungevamo gli obiettivi e venendo meno le certezze calava l’autostima. C’è da dire che abbiamo anche giocato contro tutte le grandi”.

Secondo D’Aversa il campionato della Samp è iniziato da Salerno, anche se sottolinea di non aver mai cercato alibi sulle sconfitte.

Quella che si vede ora è una Sampdoria un po’ più attenta in difesa: “Per portare a casa il risultato si devono fare al meglio entrambe le fasi, nel campionato italiano lo dicono i numeri, per raggiungere qualsiasi risultato bisogna avere le migliori difese e quando la squadra va in campo compatta in questa maniera può giocarsela con chiunque”.

La squadra sta mostrando un atteggiamento diverso “ha voglia e grinta come nel derby – sottolinea D’Aversa, che fa un appello – nelle prossime partite casalinghe contro Venezia e Cagliari spero ci siano più spettatori, si è vista l’importanza dello stadio gremito. Abbiamo bisogno di loro”.