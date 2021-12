Dopo la neve attenzione al ghiaccio: incidenti e disagi sulle alture di Genova - Genova 24

Genova. Dopo la rapida nevicata che ha sorpreso ieri Genova nel tardo pomeriggio, cioè dopo la conclusione dell’allerta meteo, qualche problema si registra stamattina per la formazione di ghiaccio nelle zone più fredde della città.

Disagi alla viabilità sono segnalati a Granarolo, Righi, Bavari e in generale nei quartieri collinari dove la neve ancora presente sul manto stradale è diventata particolarmente scivolosa. Le varie situazioni sono gestite dalla polizia locale. A Granarolo nella notte un’auto è uscita di strada a causa del ghiaccio, ma senza gravi conseguenze. Tra la notte e il mattino, secondo quanto riferito, Amiu ha provveduto a spargere il sale nelle zone più critiche.

Al momento non risultano particolari problemi per il servizio Amt in ambito urbano.

Ieri la neve si era fermata su marciapiedi e auto in zone come piazza Manin, Castelletto, Oregina. Imbiancate diverse strade nelle zone collinari delle vallate, da Quezzi a Struppa, da Bavari a Sant’Eusebio fino alla Valpolcevera che aveva visto qualche fiocco già in mattinata. In serata le precipitazioni sono cessate pressoché ovunque.