Dopo Agrigento scatta la psicosi per le fughe di gas: decine le segnalazioni ai vigili del fuoco - Genova 24

Genova. “Sento odore di gas” oppure “dal tombino arriva puzza di idrocarburi”, e ancora “Venite c’è una fuga dall’impianto di riscaldamento”. Queste sono solo alcune delle tante segnalazioni ricevute dai vigili del fuoco in queste ore, arrivate a valanga dopo i tragici fatti che hanno sconovolto il piccolo paesino di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove hanno perso la vita in una esplosione legata ad una perdita di gas almeno sette persone.

Una vera e propria psicosi che ha ‘travolto’ in qualche modo i centralini del comando operativo dei vigili del fuoco genovesi, alle prese in queste ore con decine si segnalazioni da parte di cittadini e residenti preoccupati per odori sospestti.

Segnalazioni che ovviamente sono state, e saranno, tutte verificate sul posto dalle squadre di pompieri, ma che per fortuna al momento non si stanno rilevando legate a vere e proprie criticità. L’unico intervento di un qualche spessore, per il momento, è stato quello relativo ad alcuni miasmi provenienti da un capannone in zona Campi, poi scopertosi essere legato all’utilizzo di alcune vernici.