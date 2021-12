Donna travolta da un'auto pirata a Borgoratti: arrestato il conducente, è un ragazzo di 22 anni - Genova 24

Genova. È stato identificato e arrestato il pirata della strada che questa notte ha travolto e ferito in modo grave una donna a Borgoratti. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, N. C. italiano. E’ accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso.

Sono stati gli agenti della squadra investigativa e della sezione infortunistica, coordinati dal primo dirigente Federica De Lorenzi, a trovarlo a casa dopo una giornata intera passata a visionare le telecamere di sorveglianza. Secondo quanto ricostruito il giovane era stato a ballare e, con ogni probabilità ubriaco, stava tornando a casa quando ha colpito la barista che stava andando a lavorare a piedi con il marito.

Guardando le immagini di videosorveglianza, gli inquirenti non sono risaliti subito alla targa della macchina guidata dal giovane. Hanno però notato che accanto a lui viaggiava sempre una seconda auto e che insieme si sono fermati in via Isonzo in una focacceria. Gli agenti hanno rintracciato la guidatrice della seconda auto e si sono fatti dare il nome dell’amico. Quando i poliziotti si sono presentati lui ha detto di essere convinto di avere urtato un cassonetto.

Sull’auto c’erano ancora tracce di sangue mentre la madre stava cercando di sistemare uno specchietto. Il ragazzo non era da solo a bordo: con lui c’erano due amiche che adesso verranno sentite e che rischiano di essere denunciate per favoreggiamento. La vettura è stata sequestrata. Gli inquirenti analizzeranno anche i cellulari e i profili social per ricostruire la serata del gruppo e capire se abbiamo bevuto o usato droghe.

La donna resta in gravissime condizioni: si trova intubata in coma farmacologico all’ospedale San Martino di Genova